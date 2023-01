Che cosa faceva Claudio Amendola prima del successo in tv: ecco il retroscena che in pochi conoscono.

Claudio Amendola da quando ha esordito nel mondo della televisione e in particolare da quando è entrato a far parte di quello della recitazione ne ha fatta di strada. In poco tempo è riuscito ad affermarsi in maniera forte facendosi conoscere ed amare. Secondo le notizie riportate di recente, l’attore, proprio quest’anno, dovrebbe tornare sul piccolo schermo con la nuova serie Il Patriarca.

Al momento non ci sono maggiori informazioni, quindi attendiamo che si sappia qualcosa in più. Era molto giovane quando ha iniziato a muovere i primi passi e da allora non si è più fermato. Aveva soltanto 19 anni quando ha debuttato con il primo ruolo: ha interpretato il pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie televisiva Storia d’amore e d’amicizia.

Questo è il primo personaggio interpretato ma ce ne sono tantissimi. Sicuramente il ruolo che ha lasciato il segno è quello di Giulio Cesaroni nella serie I Cesaroni. Oggi è da inserire tra gli attori più amati e apprezzati ma prima ancora sapete che cosa ha fatto? Scopriamo che cosa faceva Claudio Amendola prima di diventare famoso in tv: il retroscena che non tutti sanno sulla sua carriera.

Che cosa faceva Claudio Amendola prima del successo in tv: il retroscena sull’attore che non tutti conoscono

Aveva solo 19 anni quando ha debuttato nel mondo della recitazione con il ruolo del pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie televisiva Storia d’amore e d’amicizia. Claudio Amendola dopo aver interpretato questo importante personaggio non si è più fermato e ad oggi possiamo dire che la sua carriera è pienissima.

Tra gli altri personaggi portati in scena, dobbiamo qui citare quello di Giulio Cesaroni ne I Cesaroni. La serie ebbe un successo impressionante, tanto che gli stessi attori non si aspettavano di ricevere un così grande apprezzamento da parte dei telespettatori. In men che non si dica i protagonisti si trovarono i loro volti un po’ ovunque, ricordate? Dopo il ruolo di Giulio Cesaroni ne sono seguiti altri, di diverso genere. Oggi Amendola è tra i più amati attori ma prima ancora sapete che cosa faceva?

A quanto pare l’attore dopo aver conseguito la terza media avrebbe iniziato a lavorare svolgendo il mestiere del manovale e anche del commesso. Sembrerebbe che Claudio prima di entrare nel mondo della recitazione si sia dedicato a ben altro, lavorando in uno spazio molto distante dalla strada che ha poi preso dopo. Soltanto in seguito la sua vita è completamente cambiata. Oggi non gli mancano fama e successo, ma soprattutto non gli manca l’amore da parte del pubblico che da sempre lo segue.