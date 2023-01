L’ex del GF in ospedale: “Mai visto così tanto sangue”, panico tra i fan

L’ex concorrente del GF in ospedale in codice rosso: “Mai visto così tanto sangue”, il racconto sui social.

Un racconto che ha spaventato i fan dell’ex concorrente del Grande Fratello. Attraverso le sue storie di Instagram, l’ex gieffina ha condiviso uno scatto direttamente dall’ospedale, dove è stata immediatamente trasportata in codice rosso.

“Mai visto così tanto sangue in vita mia”, ha raccontato nelle sue stories, che non sono passate inosservate. I fan non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi, ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

“Sono svenuta”: l’ex volto del GF Vip finisce in ospedale

“Dopo il parrucchiere ho deciso di farmi vedere pure in ospedale. Niente, ero tornata a casa e di punto in bianco mi comincia a uscire sangue dal naso, ma non normale, tipo rubinetto aperto per dieci minuti, non si fermava più”. Questo il racconto di Guendalina Tavassi, che, attraverso le sue stories di Instagram, ha raccontato ai followers il brutto imprevisto con cui ha dovuto fare i conti nelle scorse ore.

L’ex concorrente del GF e dell’Isola dei famosi ha postato uno scatto mentre si trovava in ospedale, sdraiata sul lettino. Nel racconto social, Guendalina racconta di essere stata trasportata immediatamente in codice rosso, aggiornando i fan sulle sue attuali condizioni: “Mi hanno fatto una flebo, mi hanno tenuto là. Mi gira un po’ la testa e mi viene da vomitare, però ora mi ordino un bel panino al Mc, va’!”.

Come suo solito, Guendalina ha dimostrato tanta forza d’animo e, anche in un momento difficile, non ha perso la sua ironia e il suo sorriso, ironizzando sulla velocità in cui è passata dal parrucchiere al pronto soccorso. Prima della disavventura, infatti, la Tavassi si era ripresa nel salone di bellezza, mostrando ai fan la sua nuova acconciatura. Nelle storie successive, la Tavassi scrive di essere svenuta per via della grande quantità di sangue persa improvvisamente. Un grande spavento , ma, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio e l’influencer ha proseguito la serata seguendo il suo amato fratellone in tv.

Dopo l’esperienza insieme all’Isola dei famosi, infatti, Edoardo Tavassi è attualmente un concorrente del GF Vip 7. Ed è uno dei più amati. La sua travolgente simpatia, già dimostrata in Honduras, ha conquistato il pubblico, che lo ha già reso preferito diverse volte. Riuscirà ad arrivare in finale e, perché no, a vincere il programma? Per scoprirlo bisognerà attendere l’inizio di aprile, ma, nel frattempo, ‘Tavassone’, come ama chiamarlo Alfonso Signorini, può senz’altro contare sull’appoggio e il sostegno della sua amata sorella Guendalina. Anche voi come lei fate il tifo per Edo?