Mondo del cinema in lutto: scomparso il famoso attore

Il lutto per il famoso attore ha gettato l’interno mondo dello spettacolo in un profondo sconforto. La notizia è ufficiale.

Il mondo dello spettacolo piange la morte del famoso attore che ha contribuito a fare la storia del cinema e della tv italiana. Il lutto è totalmente inaspettato, la famiglia si è riunita, e a manifestare affetto ci sono anche tutti i colleghi che hanno seguito e conosciuto di persona la bravura e la professionalità dell’interprete. I messaggi online dimostrano che dietro la cinepresa accade molto di più di quello che il pubblico possa immaginare.

La comunicazione è arrivata ufficialmente, la morte dell’attore ha spiazzato tutti, perché inaspettata. Lascia la famiglia, i colleghi e il suo amato pubblico a soli 58 anni. In tutto questo periodo, ha dimostrato grandi doti attoriali, infatti ha contribuito al mondo del cinema e della tv, partecipando a serie e pellicole che hanno formato intere generazioni. La triste notizia del lutto del famoso attore è confermata.

Il lutto del famoso attore ha lasciato tutti senza parole

La notizia è vissuta con particolare tristezza dai colleghi, i quali mediante messaggi d’affetto hanno deciso di celebrare la sua persona. Così, dalle affermazioni di questi ultimi, è possibile andare oltre la figura dell’attore che impersona ruoli di vario tipo. Nel suo caso, ha sempre interpretato personaggi di un certo contesto, decisamente difficile da raccontare. Un mondo in cui la mafia esiste e viene combattuta in ogni modo.

Scomparso all’età di 58 anni, l’attore palermitano Santo Bellini viene ricordato con molto affetto. L’attore ha prestato il propri volto e le sue doti recitative in ruoli e contesti di spessore. Ha raccontato vicende di mafia impersonando Beppe Montana nella mini-serie tv dedicata a Paolo Borsellino, e non solo. Ha contribuito a narrare storie di ragazzi con un vissuto difficile, con grande nostalgia di ricordano film come Ragazzi Fuori, senza dimenticare il suo formidabile debuttato con pellicole che sono dei veri e propri cult, come Il Pentito del 1958.

Ha lavorato anche in serie di grande successo come Squadra Antimafia, RIS, e l’iconico Distretto di Polizia.

Lo ricorda Gabriele Perrini, il Direttore Gran galà del teatro dialettale “Premio regionale Città di Castelbuono” con le seguenti parole: <<Ci mancherà il tuo senso dell’umorismo, la tua professionalità ma soprattutto l’entusiasmo con il quale affrontavi ogni singolo momento della nostra kermesse.>>

Perrini non è l’unico a parlare di lui, anche il gruppo Partanna Mondello scrive sul social media Facebook delle parole di grande affetto, perché una persona così non può non essere ricordata con ammirazione. Il gruppo scrive: <<Oggi ci lascia il nostro amico Santo Bellina, sentite condoglianze da tutti noi.>>