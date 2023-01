Crisi Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Spunta l’indizio che svela tutto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non stanno lontani dal gossip, o viceversa? L’aria di crisi ha messo in allerta tutti, ecco la verità.

La storia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tra le più avvincenti nel mondo dello spettacolo. Prima uniti da un amore travolgente, quasi proibito per la relazione di lui con Emma Marrone, poi devastato da continui allontanamenti nonostante il matrimonio e la nascita del primogenito Santiago. Ne sono passati di anni e di crisi, ma senza dubbio c’è qualcosa in questi due personaggi che tiene i fan con il fiato sospeso. L’ultima novità è stata un colpo di scena inaspettato, ecco la verità su di loro.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono due personaggi del mondo dello spettacolo molto in voga ed apprezzati al momento. Entrambi stanno sperimentando il ruolo di conduttori televisivi, lei alle Iene e lui in forma come Stasera tutto è possibile e Bar Stella. Insomma, la carriera va a gonfie vele, ma sorge spontaneo chiedersi se in amore sia lo stesso? C’è un silenzio che fa pensare il peggio, proprio perché anche le altre volte si è consolidata una dinamica simile. Visto l’interesse del pubblico sulla coppia, l’ultimo dettaglio svela la realtà dei fatti.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fuori la verità!

Le preoccupazioni dei fan sono giunte proprio perché è da molto che la coppia non si vede in pubblico, e con “pubblico” si intende anche il mondo dei social media a loro molto caro. La conduttrice è solita sostenere il proprio marito e compagno di vita durante il suo lavoro televisivo, ma ciò non avviene da un po’. Infatti, è proprio in seguito alla comparsa televisiva di Stefano De Martino che è scoppiato il rumors.

Il conduttore è stato ospitato da Maria De Filippi a C’è Posta per te, come ospite di una storia triste da far venire la pelle d’oca. Una sua giovane fan ha perso tragicamente i genitori, allora lui le fa una sorpresa. Da questo evento scatta la crisi per il silenzio di Belen Rodriguez, ma non dura molto.

A parlare non è Belen Rodriguez ma una foto che ritrae Stefano De Martino in casa in un frame in compagnia della secondogenita, Luna Marì. La piccolina di casa è figlia di Antonino Spinalbese hair stylist ed attualmente gieffino della casa del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La foto è un frame di una Instagram stories di Veronica Cozzani, cioè la madre della showgirl argentina. Quindi, nonostante l’apparente crisi per il mancato sostegno della conduttrice, i due stanno insieme e non si sono ancora lasciati!