Gf Vip, panico in cucina: cosa è successo nel cuore della notte

Attimi di terrore nella casa del GF Vip: cosa è successo in cucina nelle scorse ore; le immagini non passano inosservate.

State seguendo le avventure nella casa del GF Vip? Il gioco, ormai, è entrato nel vivo: i vipponi sono chiusi in casa da più di quattro mesi. Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine, approdando alla finalissima di inizio aprile? In attesa di scoprirlo, vi raccontiamo qualcosa di ‘strano’ che è accaduto nelle scorse ore proprio tra le mura della casa di Cinecittà.

In cucina, alcuni concorrenti hanno notato qualcosa di strano e non hanno potuto fare a meno di dirlo. Qualcuno di loro si è spaventato tantissimo: sono stati attimi di terrore. Il video, ripreso da alcuni utenti che seguivano la diretta, è stato condiviso sui social ed è diventato virale in poco tempo: cosa è accaduto?

Topi nella casa del GF Vip? Cosa è successo in cucina

Attimi di panico nella casa del GF Vip. Nelle scorse ore, stando a quanto si evince da alcune immagini diffuse sul web, i vipponi avrebbero ricevuto una ‘visita’ poco gradita. Come già avvenuto in qualche edizione passata, nella casa del GF Vip sarebbero approdati i topi!

Nello specifico, sono stati Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli a notare qualcosa di strano in cucina. Per la precisione, i vipponi hanno sentito qualcosa muoversi sopra i pannelli del soffitto: qualcosa che sembrava essere proprio il rumore dei passi dei roditori! Se Antonino ha, però, reagito quasi con divertimento, lo stesso non vale per Andrea.

Quando l’ex di Belen Rodriguez ha utilizzato una scopa per colpire il soffitto e cerca di capire dove fossero gli animaletti, Andrea lo ha invitato a non ‘stuzzicarli’, ammettendo di essere letteralmente terrorizzato. “Ma che fai, dai finiscila, stai fermo. Non mi avvicino e non mi affaccio nel mobile. Forse non hai capito, io c’ho proprio paura in questo momento!”, ha esclamato il concorrente, visibilmente sconvolto. Il ragazzo ha ammesso di aver sentito i passi e, anche parlandone con altri concorrente, ha assicurato che si trattasse proprio dei topi.

“Non è che sfondano qualcosa e entrano ovunque? Dobbiamo scappare di notte”, ha esclamato Andrea, manifestando la sua paura. “Ci sono i topi, squit.. squit…squit”, rivela Antonino senza peli sulla lingua alla telecamera. Sarà davvero così o i vipponi hanno avuto una percezione sbagliata?

Quel che è certo è che è stata un’esperienza senza dubbio ‘inquietante’ per i vipponi, ma non è la prima volta che accade qualcosa del genere nella casa più famosa della tv. In passato, si è ipotizzata più volte la presenza di topi nella struttura, in particolare nella stanza privata di Patriza De Blanck, nel corso dell’edizione del 2020.