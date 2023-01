Nina Zilli diventerà mamma per la prima volta: sapete chi è il suo compagno?

Nina Zilli diventerà mamma per la prima volta, la notizia è arrivata pochi giorni fa e non prima da lei: scopriamo chi è il suo compagno.

Nina Zilli è tra le cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale italiano. Da quando è approdata nel mondo dello spettacolo facendo conoscere la sua voce, ne ha fatta di strada. Chi la segue dal suo esordio, saprà sicuramente che il suo vero nome è Maria Chiara Fraschetta. Ha iniziato facendo esperienza come veejay e in campo musicale lavorando con alcuni gruppi.

Ad oggi non ha bisogno di presentazioni, dato che l’artista è famosissima. Qualche giorno fa abbiamo saputo della sua dolce attesa. In realtà è stata una sorpresa per tutti e anche per lei, dobbiamo dire! Infatti non ha annunciato di essere incinta ma lo spoiler è arrivato da Fabrizio Biggio durante la diretta instagram del programma di Fiorello, Viva Rai 2.

Subito dopo, insieme al suo compagno ha confermato la notizia spiegando che avrebbero ovviamente preferito dirlo loro. Non è mancato però un po’ di ironia, infatti ha scritto di ringraziare Biggio insieme a loro. Ma sapete chi è il fidanzato di Nina? Sono insieme dal 2021. Scopriamo come si chiama e che cosa fa nella vita.

Nina Zilli diventerà mamma per la prima volta, l’annuncio è arrivato pochi giorni fa: ecco chi è il suo compagno

Pochi giorni fa abbiamo saputo che Nina Zilli diventerà mamma per la prima volta. Non è stata lei ad annunciarlo ma lo spoiler è arrivato da Fabrizio Biggio durante una diretta instagram del programma di Fiorello, Viva rai due. Uno spoiler che a quanto pare non doveva assolutamente arrivare. Subito dopo la cantante ha confermato il lieto annuncio con un post social, in cui in un video lo diceva.

“Avrei voluto dirlo a voi, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto”, ha scritto in basso. Nina fa sapere che voleva lei dare la notizia per poter stupire anche chi l’avrebbe ricevuta. Non è mancato però un pizzico di ironia in cui scrive: “Potete ringraziare Biggio insieme a noi”. La cantante nel video condiviso si è mostrata insieme al suo compagno, ma sapete chi è?

Il fidanzato della cantante si fa chiamare Danti, ma il suo vero nome è Daniele Lazzarin. Classe 1982, è un producer e oggi produttore di importanti artisti della scena musicale. A quanto pare, sembrerebbe che l’amore sia nato proprio dopo l’incontro in uno studio di registrazione. In questo caso quindi la musica li ha uniti e da quel momento non si sono più separati. Infatti sono insieme dal 2021 e pochi giorni fa, come abbiamo detto, abbiamo appreso la bella notizia: diventeranno genitori!