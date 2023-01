Era Lionel Luthor in Smallville: ecco l’attore a distanza di anni, non lo riconoscerete

Era Lionel Luthor in Smallville, ricordate questo personaggio? Dopo tanti anni l’attore ha cambiato completamente look.

Vi ricordate di Smallville? E’ stata una delle serie più amate in assoluto ed è andata in onda moltissimi anni fa. E’ stata prodotta negli Stati Uniti e ha ottenuto una grande popolarità. La trama dalla prima all’ultima puntata ha conquistato i telespettatori; la storia raccontata, ricca di colpi di scena, non ha potuto non avvolgere chi l’ha seguita.

In Italia è andata in onda la prima volta nel 2002 con la prima stagione, mentre l’ultima è andata in onda nel 2011. Il protagonista è Clark: arriva nella famosa cittadina in seguito ad una catastrofica pioggia di meteoriti ed è soltanto un bambino. Viene accolto da Martha e Jonathan Kent, che diventeranno i suoi genitori. Fin da quando è piccolo notano che ha dei poteri soprannaturali che cercano di tenere segreti, non rivelando a nessuno la sua natura.

Nella serie Clark è stato il personaggio principale ma tutti dobbiamo dire lo sono stati. Ognuno ha lasciato il segno. Vi ricordate di Lionel Luthor? E’ il padre di Lex, il ragazzo che viene salvato proprio dal protagonista. Lionel è un multimiliardario senza scrupoli ma mostra agli altri una doppia natura. Allo stesso tempo riesce ad essere, fingendo, premuroso e accorto, ma in realtà nasconde ben altro. Sono passati anni dall’ultima volta che abbiamo visto l’attore che l’ha interpretato nella serie, avete visto com’è cambiato?

In Smallville ha interpretato il multimiliardario Lionel Luthor: a distanza di anni non riconoscerete l’attore

Smallville è stata sicuramente una delle serie che ha appassionato i telespettatori. La storia del bambino con poteri soprannaturali ha conquistato tutti. Da adulto diventa, possiamo dire, il protettore di tutti gli abitanti. Clark c’è sempre per aiutare gli altri ma farà di tutto per tentare di non rivelare la sua natura.

Lionel Luthor però cercherà di scoprire chi è veramente e ad un certo punto della trama capirà ogni cosa. Questo personaggio viene presentato in scena come un uomo ricco, senza scrupoli, che pensa soltanto al suo benessere e a quello dell’azienda. Tanto che, metterà spesso da parte anche il proprio figlio. A distanza di anni, avete visto com’è cambiato l’attore che l’ha interpretato?

Questa è una foto di John Glover, l’interprete di Luthor. Dopo più di 10 anni è completamente diverso. Non ha più i lunghi capelli come nella serie e gli anni sono trascorsi anche per lui. Oggi porta una folta barba grigia. Naturalmente anche lo stile sfoggiato è molto diverso da come l’abbiamo visto in Smallville. Così è quasi irriconoscibile!