Il concorrente viola il regolamento ma un’autrice se ne accorge: è caos al Gf Vip

GF Vip, uno dei vipponi non rispetta il regolamento ma il suo gesto non sfugge ad un’autrice: cosa è successo in diretta.

Buone notizie in arrivo per gli appassionati del GF Vip. Il reality show di Canale 5 sta per tornare in onda col doppio appuntamento settimanale, anche di giovedì sera. Si partirà proprio dalla settimana del Festival di Sanremo: Alfonso Signorini terrà compagni al pubblico anche giovedì 9 febbraio 2023.

In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime settimane, vi raccontiamo un episodio accaduto nelle scorse ore. Un episodio che non è passato affatto inosservato: uno dei concorrenti ha violato il regolamento della trasmissione. Quello che non si aspettava, però, è che il GF se ne accorgesse: una delle autrici ha visto tutto e il rimprovero è stato netto. Ecco cosa è successo.

GF Vip, regolamento violato: l’autrice costretta ad intervenire

Regolamento infranto nella casa del GF Vip? Sì, ma gli autori si sono accorti di tutto. Nelle scorse ore, durante una chiacchierata in giardino, uno dei concorrenti ha fatto qualcosa che non è consentito fare tra le mura della casa di Cinecittà. Parliamo di modi di comunicazione ‘alternativi’…

Nello specifico, Davide Donadei era intento parlare con Nikita Pelizon in zona piscina I due concorrenti criticavano principalmente il comportamento di una coinquilina, Oriana Marzoli. A un certo punto, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha espresso i suoi dubbi anche nei confronti di un altro vippone, di cui non ha voluto fare il nome. “Ti posso dire un’altra roba, c’è qualcuno che non mi convince oltre a lei… Hai capito?”, esclama Donadei.

“Non ho capito chi, non leggo nel pensiero…”, è la risposta di Nikita. A questo punto, Davide scrive qualcosa sul foglio che aveva davanti, mostrandolo alla coinquilina. Un’azione assolutamente vietata nella casa del GF Vip. Non a caso, dopo qualche secondo, il concorrente è stato immediatamente richiamato.

“Davide, penna e carta in magazzino, subito!”, ha esclamato un’autrice, invitando per due volte il concorrente a farlo subito. Comunicare in modo ‘furbo’, attraverso codici che eludono i microfoni, non è infatti consentito nella casa.

Un rimprovero duro per Davide, ma che, con ogni probabilità, resterà tale, senza alcun provvedimento. È già capitato in passato, infatti, che un concorrente usasse degli stratagemmi per rivelare segreti ad un altro. Ma qual è il misterioso vippone che non convince Davide? Voi siete riusciti ad intuirlo? Non ci resta che attendere per scoprire di più!

Chi sarà il prossimo eliminato al GF Vip?

Un televoto bomba quello che si chiuderà lunedì sera, nel corso della prossima puntata del GF Vip. In nomination ci sono finiti tre concorrenti fortissimi: Oriana Marzoli, George Ciupilan e Nikita Pelizon.

Tre concorrenti che possono contare su una vera e propria schiera di fan, ma uno di loro dovrà essere eliminato definitivamente. Il meno votato, infatti, non sarà il preferito della settimana ma dovrà lasciare immediatamente la casa. Un verdetto importante, che cambierà le dinamiche del gioco.