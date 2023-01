Era Sol ne Il Segreto: dopo la soap opera l’attrice ha cambiato look

Ha interpretato la bellissima Sol ne Il Segreto: dopo la soap opera e a distanza di anni l’attrice si mostra con un nuovo look.

Il Segreto è una soap opera spagnola che i telespettatori hanno seguito con una particolare attenzione. E’ andata in onda per circa 8 anni, esattamente dal giugno del 2013 fino al maggio del 2021, con ben 12 stagioni. La storia, inizialmente, nella prima stagione, vede protagonista Pepa, la ricerca di suo figlio e il suo amore per Tristan. Un amore che fin da subito appare travagliato, scosso da grandi colpi di scena e ostacolato da tantissime persone. Prima fra tutte è la madre dell’uomo, Francisca Montenegro.

Nel corso delle stagioni la trama si è concentrata anche su altri personaggi, come sulla bellissima Sol Santacruz, la sorella di Severo. La vediamo apparire in un bordello, dove lavorava ed è qui che suo fratello cerca di convincerla ad andare con lui a casa ma senza risultato. Per questo, insieme a Carmelo, escogita un piano per rapirla. Nella serie Sol è una donna bellissima, piena di fascino ma anche con molte fragilità che porta spesso in primo piano. Sono passati diversi anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista, avete mai avuto la curiosità di vedere l’attrice che l’ha interpretata dopo? Se sì, ve lo mostriamo noi e vi anticipiamo, l’interprete ha cambiato totalmente look.

Ha interpretato Sol ne Il segreto: l’attrice dopo la soap opera ha cambiato look, eccola oggi

Quando Il Segreto ha annunciato la chiusura il pubblico non ha potuto non scuotersi. Dopo 12 stagioni lasciare andare una soap opera che ci ha così tanto appassionato è stato difficile. In Italia è andata in onda l’ultima volta nel maggio del 2021, mentre in Spagna si è conclusa con un anno di anticipo. Ogni storia portata in scena ci ha conquistato e abbiamo seguito ogni episodio con la curiosità di scoprire il seguito.

Tra i personaggi amati dobbiamo qui citare Sol Santacruz, che nella serie è la sorella di Severo. Quest’ultimo, dato che la giovane non voleva lasciare il bordello dove lavarava, escogita un piano per rapirla e la porta via insieme a Carmelo. Una volta arrivata a casa però non vuole nè mangiare nè bere. In seguito, si innamorerà del dottor Lucas. Abbiamo visto Sol in queste veste: elegante e passionale, una donna bellissima, ma avete visto com’è oggi l’attrice? Ha cambiato completamente look.

Ad interpretare questo brillante personaggio è stata Adriana Torrebejano, di origine spagnola, ha cominciato a recitare molti anni fa. Come potete vedere dalla foto in alto, ha cambiato look. Non parliamo soltanto dello stile che ovviamente doveva essere diverso da come lo sfoggiava nella soap, ma anche della sua chioma. Adriana adesso porta i capelli corti ma è pur sempre bellissima, non trovate? Fuori dal set l’avreste