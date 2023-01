Gf vip, clamoroso addio: ha deciso di lasciare il reality

GF Vip, clamoroso addio nella trasmissione di Canale 5: la protagonista ha deciso di lasciare il famoso reality.

Forse non tutti lo sanno, ma quella attualmente in onda diventerà l’edizione più lunga di sempre del GF Vip. Il reality di Alfonso Signorini, partito a metà settembre, terminerà ad inizio aprile, dopo più di sei mesi.

Sei mesi in cui è successo davvero di tutto, sin dalle prime settimane. Eliminazioni flash, ritiri, squalifiche e un’epidemia di Covid in casa, per la prima volta: gli ostacoli non sono di certo mancati. E, nelle scorse ore, è arrivata un’altra notizia inaspettata, che riguarda proprio la trasmissione di Canale 5. Che, presto, dovrà rinunciare a una delle protagoniste… Ecco cosa ha rivelato.

La protagonista sarebbe pronta a lasciare il GF Vip: chi la sostituirà?

Chi salirà sul gradino più alto del podio al GF Vip 7? L’anno scorso, è stata la maggiore delle sorelle Selassié, Jessica, a conquistare il pubblico ed aggiudicarsi la vittoria finale. Stavolta non è facile fare pronostici: in casa ci sono tantissimi concorrenti molto forti, che possono contare su fandom vasti e super ‘agguerriti’. La sfida sarà aperta fino all’ultima settimana di permanenza in casa! E, a proposito di casa, a commentare le vicende che accadono sotto le telecamere ci sono loro, le opinioniste in studio.

A Sonia Bruganelli, quest’anno, si è unita Orietta Berti, al suo debutto nel ruolo di opinionista al GF Vip. Un ruolo che l’ha divertita tantissimo, ma che pare sia pronta a salutare. Come rivelato da lei stessa in un’intervista a La Repubblica, la cantante tornerà nello studio di Che Tempo che Fa: “Sono stata con Fabio Fazio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera”.

Queste le parole di Orietta, che lasciano intendere un suo imminente ritorno in Rai, dopo l’esperienza nel reality di Canale 5. E per i suoi ‘compagni di avventura’, la Berti ha speso parole bellissime: “Con Alfonso mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia”. Ottimo il rapporto anche con la sua collega: “Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello, lei l’altro”. Ma chi potrebbe sostituire Orietta Berti se l’addio sarà confermato?

Per scoprirlo bisognerà attendere un bel po’, ma c’è chi spera in una promozione per la dolce Giulia Salemi. L’influencer ha debuttato in studio nel ruolo di regina del web, riportando i tweet e il sentiment del pubblico durante le puntate. Lo sta facendo in modo impeccabile, conquistando i telespettatori con la sua simpatia e la sua spigliatezza. Alfonso sceglierà di affidarle il ruolo di opinionista nella prossima edizione del reality show? I fan non possono che augurarselo.