Uomini e Donne, l’ex tronista cambia vita: cosa farà lontano dalle telecamere

Uomini e Donne, l’ex tronista cambia vita lontano dalle telecamere: ecco cosa farà dopo l’abbandono del trono!

E’ stata una delle troniste dell’attuale edizione di Uomini e Donne. La sua esperienza però all’interno del programma si è arrestata qualche tempo dopo perché non è davanti le telecamere che è riuscita a trovare il vero amore.

Sebbene un iniziale feeling si fosse instaurato con qualche corteggiatore, non era scoccata quella scintilla tale da permetterle di andare avanti. E così, Federica Aversano ha scelto di abbandonare il trono. Dopo l’addio alle telecamere però, si ritorna a parlare di lei. Questa volta per dire però che la sua vita è pronta ad una svolta definitiva. Di cosa si tratta? Scopriamo cosa farà l’ex tronista lontano dalle luci dei riflettori.

Uomini e Donne, l’ex tronista Federica Aversano cambia vita: cosa fa oggi

A dispetto di quanto molti dei volti che dopo aver preso parte ad Uomini e Donne siano diventati dei personaggi pubblici noti nel mondo della tv e soprattutto nel mondo del web, per l’ex tronista le cose non starebbero allo stesso modo.

Dopo la prima partecipazione ad Uomini e Donne come corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica Aversano ha preso il suo posto come tronista all’interno del dating show. La giovane, mamma del piccolo Luciano laureata in Scienze Politiche ed in Giurisprudenza ha sempre ammesso di non aver un particolare interesse nell’apparire sui social come personaggio ‘famoso’. Per questo è sempre rimasta in un certo senso lontana da sponsorizzazioni sui social.

Come rivelato al magazine di Uomini e Donne, l’ex tronista non avrebbe infatti nessun intenzione nel diventare una possibile influencer. Sebbene sia diventata un personaggio noto e seguito, le orme da lei in precedenza tracciate nel mondo della Tv non sembrano far parte del suo futuro. Ma c’è una novità che riguarda proprio la sua vita. Aveva intrapreso la carriera dell’insegnamento, ma oggi sappiamo che Federica ha cambiato totalmente vita. E’ stata lei stessa a farlo sapere durante l’intervista per Uomini e Donne Magazine.

Ebbene, se non sarà più una tronista e se non sarà più dietro la cattedra come insegnante, che cosa farà Federica Aversano? Inaspettatamente, rispetto a quanto il pubblico si sarebbe aspettato, Federica ha rivelato: “Non sarò un’influencer ma un controllore del treno“. Un cambiamento di rotta che segna di fatti una vera e propria svolta nella vita dell’ex tronista. Sebbene avesse le possibilità infatti di cavalcare ‘l’onda del successo’ e diventare un personaggio noto nel mondo del Web, Federica ha deciso di intraprendere un’altra strada.

E voi cosa pensate della sua scelta?