Antonella Clerici, la decisione inedita: riguarda il suo compagno Vittorio

Antonella Clerici racconta un fatto inedito che riguarda la sua vita privata: c’entra Vittorio Garrone, altro che privacy!

La conduttrice di E’ sempre Mezzogiorno non si lascia intimidire dalla domande, soprattutto non ha paura di confessare dettagli inediti sulla sua vita privata. Diciamo che Antonella Clerici e il suo attuale compagno, Vittorio Garrone, hanno sempre mantenuto un certo riserbo, ma quando in tutte le occasioni in cui c’è stato bisogno di “raccontare qualche aneddoto”, sono sempre stati molto trasparenti con i fan. In questo caso, è la stessa conduttrice a parlare di un “patto segreto.”

La coppia è ufficialmente legata dal 2016, dal momento in cui Evelina Flachi, una loro amica in comune, li ha fatti incontrare. Da allora, è stato amore vero! Infatti, si è spesso vociferato di una proposta di matrimonio. Evento che si sarebbe dovuto realizzare più volte date le voci di corridoio, ma i due nonostante non abbiano mai convolato a nozze, sono più che felici. Lei stessa ha lasciato la sua amata Roma per il Piemonte, proprio per stare vicina al suo bel Vittorio. Ma è di recente che si è lasciata andare ad una confessione che riguarda qualcosa di più sul loro rapporto.

Antonella Clerici e il patto segreto con Vittorio Garrone

La conduttrice è anche uno dei volti più amati di The Voice Senior, il format dedicato alla musica e alle voci mature che vogliono coronare questo grande sogno. Così, è alla redazione del settimanale Confidenze, che Antonella Clerici svela la verità sul loro rapporto. Parla d’amore, di quanto sia difficile tenerlo vivo e saldo nel tempo, e si lascia andare ad un’indiscrezione non da poco. Chi è Vittorio?

E’ proprietario dell’azienda Erg, acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone, insieme ai suoi due fratelli. Si sono conosciuti in un momento delicato, lui stava passando un periodo difficile, ma hanno provato sin da subito molta simpatia. Da un grande amore, discernono importanti responsabilità!

L’amore è importante per Antonella, soprattutto quello di Vittorio, per cui non nasconde in nessun caso i suoi reali sentimenti. Crede che lui sia l’uomo della sua vita, la metà perfetta, e farebbe qualsiasi cosa pur di renderlo felice. Infatti, da questa base viene fuori durante la confessione, di un patto segreto. In cosa consta? La coppia lavorerebbe molto durante la settimana, ma nel weekend si dice di no ad ogni impegno lavorativo, persino alle ospitate in tv! E’ la conduttrice ad accettare queste condizioni, perché vuole stare al fianco del proprio uomo. Spiega perché sia il Sabato che la Domenica non va in tv:

<<Tra me e Vittorio c’è un patto: comunque vada la settimana, il weekend è tutto nostro. Infatti il sabato e la domenica non vado mai ospite in nessun programma.>>