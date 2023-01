Sai che Maurizio Costanzo ha scritto cinque canzoni famosissime? Le conosci tutte

Maurizio Costanzo non è soltanto un giornalista ed un conduttore televisivo. Ha anche scritto diverse canzoni famose. Molto probabilmente le conosci tutte

Maurizio Costanzo è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Nato a Roma il 28 agosto del 1938, ha iniziato a lavorare alla radio, dove ha conosciuto il suo grande amico Gianni Boncompagni. Ha raggiunto l’apice della popolarità, quando nel 1982 ha esordito con il suo talk show Maurizio Costanzo Show, che si ispira ad alcuni contenitori statunitensi ancora molto in voga oggi.

Quel programma ha aperto le porte a diverse trasmissioni simili e in pochi sanno che il suo debutto è avvenuto su Rete Quattro e non su Canale Cinque, come tutti potrebbero pensare. Nel corso della sua carriera ha anche avuto problemi con la mafia. È noto grazie alle inchieste il tentativo di ammazzarlo mentre si trovava a Roma, all’inizio degli anni ’90. La carriera di Maurizio Costanzo è nota a tutti ma pochi sanno quanto sia stato abile anche nel campo della musica.

L’ex uomo dalla camicia con i baffi ha scritto quattordici canzoni nel corso della sua carriera, almeno cinque sono famosissime ed hanno avuto un notevole successo. Scommettiamo che le conosci tutte? La sfida è iniziata, ecco quali sono le cinque canzoni famose che Maurizio Costanzo ha scritto e che poi sono state portate al successo da grandi artisti italiani.

Le cinque canzoni scritte da Maurizio Costanzo che sicuramente conosci

Tra poco avrai la possibilità di scoprire qual è l’elenco di canzoni scritte da Maurizio Costanzo che hanno riscosso un grande successo. Alcune di esse vengono ancora trasmesse dalle radio nazionali. Ti diamo un piccolo anticipo, anche perché probabilmente si tratta della più famosa. Hai presente Se telefonando, interpretata Mina? L’ha scritta proprio lui.