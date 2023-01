Anna Valle, chi è e che cosa fa nella vita suo marito

Cosa sappiamo della vita privata di Anna Valle: scopriamo chi è e che cosa fa nella vita suo marito Ulisse, si sono conosciuti proprio così!

Anna Valle è una delle attrici più brave e apprezzate dal pubblico italiano. Da quando la sua carriera ha spiccato il volo ha interpretato tantissimi personaggi diversi. L’ultima volta che l’abbiamo vista nei panni della protagonista è stata nella serie Lea-Un nuovo giorno, dove ha affiancato l’attore Giorgio Pasotti.

Ha vestito i panni di un’infermiera pediatrica operante nell’ospedale di Ferrara. A causa della perdita del bambino che aspettava, decide di prendersi un po’ di tempo per se stessa. Quando ritorna si trova a lavorare con l’ex marito. Una storia questa che ha appassionato i telespettatori. L’attrice e tutti gli altri personaggi, sono riusciti a farci assaporare le loro sensazioni, ci hanno trasmesso le emozioni provate, l’amore e il dolore.

Sappiamo bene che Anna è stata in grado di farlo ogni volta che ha portato in scena un ruolo sul piccolo e grande schermo. Della sua esperienza professionale conosciamo molto ma cosa sappiamo della sua vita privata? Anche questa non è poi così poco nota, sapete chi è suo marito e che cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme alcuni dettagli!

Chi è il marito di Anna Valle: come si sono conosciuti, quanti figli anni e che cosa fa nella vita

La carriera di Anna Valle ha avuto inizio in modo diverso. La ricorderete quando vinse la fascia di Miss Italia nel 1995, dove partecipò al concorso con la fascia di Miss Sicilia. In molti non sapranno che prima ancora, svolgeva altro. Infatti lavorava nel negozio di abbigliamento intimo di sua mamma.

Dopo la vittoria come Miss però la sua vita prende una piega completamente diversa. Ed è proprio dopo quei primi passi che può finalmente realizzare il sogno di sempre, quello di diventare attrice. E’ bastata una semplice apparizione e in men che non si dica tutti hanno notato il suo talento: ha portato in scena la sua arte conquistando i telespettatori in ogni film o fiction in cui ha preso parte. Della sua carriera è noto ogni cosa ma anche la sua vita privata è conosciuta, almeno in parte. Sapete chi è suo marito?

Dal 2008 Anna Valle è sposata con Ulisse Lendaro. Nello stesso anno sono diventati genitori della primogenita Ginevra mentre nel 2013 è nato il secondogenito, Leonardo. A quanto pare il primo incontro è avvenuto sul set di Miss Take, dopo il marito aveva un ruolo da comparsa. Oggi Ulisse è un importante avvocato ma anche un produttore e regista. La coppia è insieme da molti anni e sono sempre più uniti.