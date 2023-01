Ida e Alessandro, segnalazione shock: nulla sarebbe come sembra

Ida e Alessandro, segnalazione shock sulla coppia nata qualche mese fa a Uomini e Donne: nulla sarebbe come sembra.

Una romantica storia d’amore, tra viaggi e weekend da sogno. Ida Platano e Alessandro Vicinanza si mostrano più felici che mai dopo l’uscita di scena dalla trasmissione di Canale 5. I due x protagonisti del trono Over hanno deciso di lasciare Uomini e Donne qualche mese fa, per viversi a pieno il loro amore lontano dalle telecamere. Un amore che procede a gonfie vele!

Dopo il Capodanno trascorso a Miami, i due si stanno godendo alcuni giorni di pieno relax alle terme Bormio. E, anche in questo caso, la coppia condivide con i fan i momenti più teneri delle loro giornate. Qualcuno, però, sembra nutrire dei dubbi in merito alla loro relazione. Nello specifico, una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano ha lanciato una grande ombra sulla coppia nata a Uomini e Donne. Parole che non sono passate inosservate, ecco di cosa si tratta.

Ida e Alessandro, arriva una clamorosa segnalazione: stanno fingendo?

Ida Platano e Alessandro, vero amore o pura finzione? Nonostante lo scetticismo di alcuni, compresa Tina Cipollari, al momento dell’uscita dal programma, i due ex protagonisti del trono Over sono più innamorati che mai, come dimostrano le immagini social. Immagini alle quali, però, non tutti credono.

In particolare, un utente di Instagram ha riportato le sue perplessità in merito alla coppia, che “millanterebbe un grande amore” che non esiste. Come si legge in una segnalazione riportata da Deianira Marzano, l’utente in questione avrebbe amici in comune con Alessandro. Amici ai quali Alessandro avrebbe rivelato che lui e Ida “stanno al gioco perché lei sa come funziona”.

Secondo la segnalazione, i momenti di divertimento e i viaggi organizzati dalla coppia farebbero parte del ‘copione’ inscenato dai due ex del trono Over, che sarebbero pertanto solo amici. “Infatti se noti non si baciano mai”, conclude l’utente. Un’accusa forte, quella che trapela dalla segnalazione anonima: per l’utente, la storia tra Alessandro e Ida sarebbe, in realtà, una farsa.

Un’accusa alla quale, almeno per il momento, la coppia ha deciso di non replicare. A differenza di quello che potrebbe presto accadere con l’intervista rilasciata da Riccardo Guarnieri.

Ida e Riccardo, nuovo faccia a faccia in arrivo?

Nei giorni scorsi, infatti, Riccardo Guarnieri ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne, parlando, tra le altre cose, anche della storia tra Alessandro e Ida. Non solo: il cavaliere pugliese ha anche menzionato la chiacchieratissima canzone di Shakira, dedicata al suo ex Piqué. Una stoccata per la Platano e il suo nuovo fidanzato? Quel che è certo è che, nell’ultima registrazione, come riporta Uomini e Donne Classico e Over, Maria De Filippi ha comunicato a Riccardo che Ida ha qualcosa da dirgli! Ci sarà un nuovo faccia a faccia proprio al centro dello studio di Uomini e Donne. Noi non vediamo l’ora di scoprirlo, ne vedremo delle belle!