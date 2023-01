Curiosità: sai dov’è girato il Paradiso delle signore? È un posto speciale

Dove è girato il Paradiso delle signore? Questa serie televisiva ha ottenuto un grande successo, sai dove vengono girate tutte le scene? Si tratta di un posto speciale

Il Paradiso delle signore è una soap opera in onda sulle reti Rai dal 2015. La produzione è ormai arrivata alla settima stagione ma il successo che il pubblico le riserva ogni giorno è sempre più grande. Il segreto del successo di questa produzione è probabilmente nella bravura degli attori, che sfruttano delle sceneggiature e delle scritture particolarmente efficienti. La soap opera è ambientata nel passato, iniziando il proprio racconto nel lontano 1956.

Con il passar delle stagioni è avanzato anche il calendario, arrivando fino al 1964. E per fortuna non c’è nessun calo negli ascolti, quindi continueremo a vedere i protagonisti de Il Paradiso delle signore anche in futuro. Le vicende ruotano intorno ad un’azienda di moda ma, come è ovvio che sia, ci sono anche molti colpi di scena e storie d’amore. Il cast è di primissimo livello e comprende attori esperti ma anche protagonisti più giovani, diventati ormai delle star per il pubblico a casa.

Un altro segreto che rende questo show sempre di primissimo livello è la location. Sai dove si gira Il Paradiso delle signore? La risposta potrebbe sorprenderti perché nulla è come sembra.

Dove si gira Il Paradiso delle signore? Ecco la risposta

Il Paradiso delle signore nasce come serie televisiva ma poi si trasforma, a partire dalla terza stagione, in soap opera. Gli episodi vanno in onda tutti i giorni, in modo da conquistare uno share maggiore rispetto al passato. La storia è ambientata nell’Italia degli anni ’60, anche se le prime stagioni sono partite dal 1956. Poiché al centro di tutti gli episodi c’è sempre sempre la moda, Il Paradiso delle signore è ambientato a Milano e racconta il boom economico in questo particolare settore avvenuto proprio in quel periodo storico.

Nel corso delle stagioni abbiamo visto diversi luoghi simbolo del capoluogo lombardo, come Piazza Duomo, i Navigli, il Teatro alla Scala e la Galleria Vittorio Emanuele. Ma dove vengono girate le scene interne? A differenza di quanto si possa pensare, gli interni non sono a Milano ma si trovano quasi tutti a Roma. All’inizio venivano utilizzati gli studi di Torino ma, a partire dalla terza stagione, la produzione ha spostato le riprese nella capitale italiana, presso gli Studi Videa.

Hai presente il bar nel quale vengono girate tantissime scene? Anche quel bar è stato interamente riprodotto negli studi capitolini, così come le case dei protagonisti e gli uffici dell’azienda di moda. Il cast si sposta a Milano soltanto quando deve effettuare riprese esterne, per il resto dell’anno è a Roma. Gli episodi de Il Paradiso delle Signore vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 16:15 su Rai Uno.