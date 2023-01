La terribile confessione: “Mia mamma e mia nonna si prostituivano”

Le sue parole sono state davvero commoventi. La confessione pubblica è arrivata in diretta: “Mia mamma e mia nonna erano delle prostitute”. Gelo in studio dopo che la donna ha pronunciato queste terribili parole

A volte capita di assistere a momenti televisivi che possono togliere il fiato. Durante un’intervista, specialmente se chi fa le domande è particolarmente abile ed empatico ed è in grado di toccare il cuore dell’intervistato, possono venire fuori aneddoti privati molto commoventi. Ed è proprio il caso di Floriana Secondi, ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello, vinta proprio da lei, nel lontano 2003.

Nata a Roma il 5 maggio del 1977, Floriana si è messa in evidenza proprio nel corso del reality show in onda sulle reti Mediaset. La sua spontaneità è sempre piaciuta al pubblico, tanto da convincere tutti a votarla fino alla fine, consentendole di vincere il programma, all’epoca condotto da Barbara D’Urso. Nel corso di una recente intervista, la Secondi ha parlato della sua famiglia, descrivendo una situazione piuttosto critica. Ecco cosa ha detto Floriana del Grande Fratello.

La confessione di Floriana Secondi: “Pensavo di essere matta”

La vita di Floriana Secondi non è sempre stata tutta rose e fiori. La sua infanzia è stata piena di dolore e sofferenza, come ha confermato nel corso di un’intervista concessa a Francesca Fagnani per la trasmissione Belve, in onda sulle reti Rai. L’ex gieffina ha ricordato sua madre e sua nonna, due prostitute dalle quali ha subito più volte violenze: “Tante botte e anche sigarette spente sul corpo, ho ancora i segni addosso”.

Floriana ha raccontato dei sogni che faceva quando era un’adolescente tormentata, spesso alle prese con un’educazione troppo severa: “Pensavo di essere io la matta, poi un’assistente sociale indagò su mia mamma e mia nonna, che erano prostitute”. Già in passato aveva raccontato la sua storia, ospite da Barbara D’Urso, ma questa volta l’ha fatto in maniera più commossa rispetto all’altra volta. La madre era anche dipendente da droghe e per molti anni le due donne non hanno avuto contatti, finché la redazione del Grande Fratello non provarono ad organizzare un incontro.

Sua madre usò parole poco carine nei confronti della concorrente, respingendo le accuse e dichiarando di essere stata abbandonata dalla figlia: “Andasse a zappare la terra visto che nella sua vita non ha mai lavorato, Floriana va in tv per l’audience, non per me”. Il rapporto tra le due donne non si è mai ricomposto ed è ancora oggi molto critico, tanto da impedire alla Secondi di parlarne serenamente durante l’intervista. La puntata nella quale Floriana è stata ospite di Francesca Fagnani è stata molto seguita e apprezzata dal pubblico, segno evidente che l’ex gieffina è ancora molto amata da chi all’epoca le permise di vincere il reality show.