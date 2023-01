Uomini e Donne: “Vuoi sposarmi?”, la romantica proposta di matrimonio commuove i social

Uomini e Donne: “Vuoi sposarmi?”, la proposta di matrimonio la lascia l’ex tronista senza parole! Il video commuove i social

Una romantica proposta di matrimonio in un luogo magico ed esotico? Ebbene sì, è quanto accaduto proprio in queste ore e che ci ha portati a curiosare nei profili Instagram dell’amata coppia che ha fatto proprio in queste ore il lieto annuncio.

Tutto per loro ha avuto inizio sotto le luci dei riflettori di Uomini e Donne. All’interno del dating show, lei tronista e lui corteggiatore si sono scambiati i primi sguardi. Il loro percorso è stato un po’ ‘tormentato’ potremmo dire. Ma ad oggi possiamo anche affermare che per i due tutto si è concluso per il meglio e che i progetti futuri li vedono insieme, mano nella mano anzi, meglio dire… marito e moglie!

Uomini e Donne, fiori d’arancio per l’amatissima coppia: la proposta di matrimonio è da sogno

Sebbene l’inizio sia stato un po’ burrascoso tra i due, tutto poi è andato per il verso giusto. L’amore trionfa è questo il caso di dirlo e per la bellissima coppia che in questo momento si gode la splendida vacanza a le Seychelles il futuro è roseo e splendido: fiori d’arancio per la bellissima Teresa Langella e Andrea Dal Corso, presto diventeranno marito e moglie.

La notizia è giunta sui social in queste ore e tanta è stata la commozione di tutti quanti dai loro rispettivi profili Instagram abbiano visto il magico momento catturato e racchiuso in un video che sta facendo il giro del web. Una proposta di matrimonio degna di nota che nessuno dei due potrà mai dimenticare.

Intento a fare una sorpresa alla sua amata, possiamo dire a tutti gli effetti che Andrea abbia decisamente stupito e colto di sorpresa la sua Teresa, ignara di tutto ciò che il suo compagno di vita aveva organizzato per lei. Prima un elicottero che li ha presi e portati su un’isola deserta.

Nel tragitto l’ex corteggiatore ha fatto a Teresa una dedica davvero dolcissima per dirle che desiderava tanto averla al suo fianco come la donna della sua vita e la madre dei suoi figli. Poco dopo, puntano dall’alto lo sguardo sulla lingua di sabbia sottostante sulla quale è stata incisa la proposta: “Terry vuoi sposarmi?“. Immensa è stata la commozione da parte di entrambi. Sia Teresa sia Andrea hanno davvero fatto fatica a trattenere le lacrime per un momento così gioioso e bello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teresa Langella (@teresalangella___)

“E chi se lo sarebbe mai aspettato“, ha scritto Teresa Langella nella didascalia che ha accompagnato il romanticissimo post. “Ho detto sì all’uomo che sognavo fin da bambina“: ha continuato a scrivere nel lungo messaggio dedicato alla sua dolce metà.

Possiamo quindi dire che di ritorno dal loro meraviglioso viaggio, la splendida coppia avrà un intero futuro da pianificare insieme, pronti a dirigersi verso il fatidico “Sì, lo voglio”!