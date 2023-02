Avete mai visto il fratello di Federica Pellegrini? Si somigliano molto

Chi è il fratello di Federica Pellegrini, i due si somigliano molto: scopriamo che cosa fa nella vita.

Federica Pellegrini sta vivendo un momento magico, non solo sotto il punto di vista professionale ma anche sotto quello amoroso. Ormai lo saprete, insieme al marito Matteo Giunta, farà parte della prossima edizione di Pechino Express che dovrebbe andare in onda tra qualche mese. Diverse settimana fa è stato annunciato il cast e la coppia è presente.

L’ex nuotatrice e Matteo si sono sposati nell’agosto del 2022. La proposta è invece arrivata ad ottobre del 2021. L’allenatore, ospite insieme alla Pellegrini di Verissimo ha riferito ai microfoni di Silvia Toffanin, di averla fatta in una camera d’hotel a Venezia. In realtà, aveva pensato di farla altrove, di organizzare qualcosa di differente, ma per il timore dei paparazzi aveva optato per un piano B.

Per l’occasione l’atleta aveva postato delle foto sui social in cui lui era in ginocchio con l’anello in mano. E’ stato un momento bellissimo. Con la condivisione su instagram ha voluto far sentire quell’amore anche ai suoi migliaia di follower. Federica infatti è abbastanza social: pubblica spesso foto e alcune sono personali, come quelle insieme al marito o alla sua famiglia. Ma voi sapete che ha anche un fratello? Scopriamo chi è e che cosa fa nella vita.

Avete mai visto il fratello di Federica Pellegrini? La somiglianza c’è, eccoli insieme!

Nell’agosto del 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati marito e moglie. E’ stata una cerimonia da favola con la presenza di amici e parenti. Fuori la chiesa c’era tantissima gente a fare gli auguri alla coppia. Ad organizzare il tutto è stato il famoso wedding planner Enzo Miccio che ha curato ogni cosa nel dettaglio. La sposa per l’occasione ha indossato un abito bianco che le stava benissimo, semplice e lungo e anche lo sposo era elegantissimo.

Oggi la coppia si mostra spesso insieme sui social, attraverso la condivisione di immagini in cui traspare una forte felicità. L’ex nuotatrice è molto legata alla sua famiglia. Sono tante le foto in cui si mostra con sua mamma, ma anche con suo padre e non mancano quelle insieme a suo fratello: con lui scherza molto. Ma sapete chi è?

Il fratello di Federica si chiama Alessandro, ed è più piccolo. Sappiamo che dopo aver frequentato l’istituto alberghiero ha girato fuori dall’Italia non solo per gli studi ma anche lavorando come barman. Ha oggi una lunga carriera alle spalle. La stessa campionessa ha pubblicato delle foto in cui è immerso nel suo mestiere. I due sono molto legati e sono tante le foto in cui scherzano e ridono insieme, con tanto di didascalia divertente. Inoltre, dobbiamo dire che si somigliano, non trovate?