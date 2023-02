Cristiano Ronaldo offre uno stipendio di 6’000 euro al mese: ecco i requisiti per candidarsi

Le cifre che girano intorno a Cristiano Ronaldo sono davvero altissime. Il fuoriclasse portoghese vale una vera e propria miniera d’oro

Cristiano Ronaldo è senz’altro uno dei calciatori più forti degli ultimi anni. Il dualismo con Messi è stato un argomento di discussione nell’ultimo decennio e ha diviso in due fazioni l’opinione pubblica. Da un lato quelli che preferiscono il campione portoghese, dall’altro c’è chi adora la ‘Pulce’, da poco diventato campione del mondo con la sua Argentina. Entrambi hanno una cosa in comune, oltre al talento ovviamente.

Ci riferiamo alla grande quantità di denaro che sono in grado di attirare e di spostare. Le cifre che riguardano CR7 sono da capogiro, soprattutto dopo aver firmato un ricchissimo contratto con i sauditi dell’Al-Nassr. Si tratta di uno dei contratti più alti della storia dello sport, sono pochissimi i campioni in grado di ricevere un compenso così alto. Ma non è tutto: sai quanto si ottiene per lavorare per Cristiano Ronaldo? Probabilmente tutti vorrebbero uno stipendio del genere, l’ex Pallone d’Oro sa come trattare i suoi dipendenti.

Cristiano Ronaldo offre seimila euro al mese di stipendio ai suoi dipendenti

Cristiano Ronaldo ha acquistato la villa più costosa del Portogallo, dal valore di circa dieci milioni di euro. Quando sarà terminato, lo stabile arriverà a toccare un valore di venti milioni di euro. Si trova a Quinta Marinha, nella regione di Cascais e ha una vista mozzafiato sull’Oceano Atlantico. La villa è situata ad una trentina di chilometri da Lisbona ed è in una zona molto tranquilla, abitata da professionisti e persone dello spettacolo.

Il cinque volte Pallone d’Oro sta cercando personale e pare che abbia intenzione di offrire molti soldi a chi accetterà di trasferirsi nella sua lussuosa villa, grande più di 2.500 metri quadri e costruita su tre piani. La villa ha una piscina, un grande garage, giardini, campi da tennis e potrà ospitare tutto il parco auto di CR7. Chi accetterà un posto di lavoro riceverà uno stipendio di 6.000 euro al mese.

L’ex stella del Manchester United è alla ricerca di almeno quattro dipendenti, tra cui un maggiordomo ed un cuoco professionista. Il cuoco dovrebbe lavorare in esclusiva per lui, rinunciando a qualsiasi altro impiego in essere. È proprio per questo motivo che Cristiano ha deciso di valorizzare i suoi dipendenti offrendo cifre da brividi. Vuole che lavorino solo per lui e che restino a vivere nella villa. Sono, infatti, previsti anche alloggi per tutti i dipendenti che prenderanno servizio nei prossimi mesi. Considerando che il campione portoghese ha appena firmato un contratto da mezzo miliardo di euro con la squadra araba, non sarà un grosso problema pagare lo stipendio ai suoi nuovi assunti.