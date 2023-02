Scontro di fuoco a Le Iene: la reazione non poteva passare inosservata

A Le Iene tutto è possibile, l’ultimo acceso scontro ha totalmente rivoluzionato l’ordine delle cose: la reazione è sconvolgente!

Un programma come Le Iene non passa mai inosservato, soprattutto se i cambiamenti sono di portata extra-ordinaria! Il format è noto per denunciare fatti di varia natura inerenti la società, specialmente per i toni a volte un po’ troppo crudi, ma i giornalisti della Redazione fanno fede solo alla pura verità. Così, indagare cosa accade dietro le quinte è abbastanza rilevante per il pubblico al fine di capire la ragione del cambiamento così inaspettato. La reazione però non tarda ad arrivare, è sotto gli occhi di tutti.

L’anno si è concluso nel migliore dei modi, e quello nuovo inizia anche per le Iene in modo inaspettato. Il mese di gennaio ha portato delle considerevoli novità, senza dimenticare l’avanzo di carriera di Belen Rodriguez. La neo-conduttrice sta muovendo i primi passi da professionista dopo anni e anni di “comparsate” e ruoli secondari. Il suo più grande sogno è condurre, soprattutto un format come quello più satirico di Canale 5. Ad oggi è la stessa argentina si ritrova ad essere protagonista di un fatto totalmente inatteso dal pubblico a casa.

A Le Iene c’è aria di novità, ecco la reazione in diretta

C’è aria di novità a Le Iene, e a parlarne è la stessa Belen Rodriguez. L’argentina è nota per il suo modo di fare trasparente, ma che in ogni occasione si rivela essere educato ed a modo. Poche volte i fan l’hanno vista arrabbiarsi, se non solo in occasione delle paparazzate dei fotoreporter che spesso la pedinano. In questo caso, la notizia arriva in prima serata su Canale 5 dalla bocca della conduttrice, la quale non lascia spazio all’immaginazione.

Nessuno però avrebbe potuto immaginare che in seguito a quanto dichiarato sarebbero scaturite altrettante contro-reazioni di questo genere.

Durante la puntata in diretta del 31 gennaio, Belen Rodriguez saluta davanti al grande pubblico in studio e a casa de le Iene il suo collega, ormai ex, Teo Mammuccari. Il conduttore lascia il programma, e lei si esprime con le seguenti parole:

<<Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci.>>

La ragione? Si vocifera che ci siano state delle incomprensioni, se non un forte litigio, tra Teo Mammuccari e Davide Parenti, colui che ha ideato ed è al timone del format. Lo stesso Parenti avrebbe dichiarato alla redazione de La Stampa che gli ha girato la domanda sul perché sia assente il conduttore, le seguenti parole:

<<Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto.>>