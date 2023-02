Gf Vip, spunta la frase shock su Sonia Bruganelli: colpo basso

Volano stracci e parole di veleno al GF Vip, specialmente per Sonia Bruganelli: la frase l’ha lasciata di stucco, da non crederci.

Chi l’avrebbe mai detto che Sonia Bruganelli sarebbe stata messa in difficoltà al Gf Vip? E’ risaputo quanto l’opinionista abbia una lingua tagliente, specialmente contro le accuse. Questa volta però le parole scagliate nei suoi confronti sono così dure ed amare. Infatti, al risposta dell’opinionista è molto più che attesa, non si aspetta altro per il prossimo appuntamento. Quanto accaduto è più di un colpo basso, ecco le parole e soprattutto chi le ha pronunciate.

Mettere a tacere una donna inattaccabile come Sonia Bruganelli non è facile, ma lo studio del Gf Vip è stato teatro dell’avvenimento. Il reality è sempre molto criticato, specialmente perché non sempre le posizioni assunte dal pubblico sono le stesse di chi durante la puntate prende le parti dei concorrenti in gara. Vivere la tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip non è affatto facile, infatti c’è proprio chi ritiene che la soglia dell’attenzione sia caduta, o peggio che la situazione stia degenerando. L’attacco nei confronti della donna è così grave che non riguarderebbe solo lei.

Sonia Bruganelli attaccata al GF Vip, caos in studio

L’attacco nei confronti di Sonia Bruganelli al GF Vip non è un segreto, anche perché tutto quello che accade all’interno della casa più spiata d’Italia, è noto ai telespettatori. Infatti, non mancano discussioni e battibecchi sui social media. C’è chi prende le parti del proprio fandom, e chi segue le critiche della massa. Insomma, bisogna comunque ricordare che il Grande Fratello è un esperimento sociale vissuto con grande intensità.

Così, tra uno screzio e l’altro volano parole grosse, le quali riguardano non solo la professionalità, bensì la famiglia dell’opinionista. La sua lingua sarà tagliente da rispondere alle accuse?

Edoardo Donnamaria è il gieffino che si scaglia contro Sonia Bruganelli. Ma chi è stato ad iniziare? Al GF Vip c’è molta tensione, soprattutto per la storia d’amore tra il ragazzo e Antonella Fiordelisi. Lo è così tanto che gli stessi altri concorrenti della casa hanno mal commentato il loro riavvicinamento, specialmente perché affermerebbero che fa del male al benessere psicologico del ragazzo. Durante la puntata Sonia Bruganelli avrebbe accusato il giovane di essersi riavvicinato solo per avere successo e notorietà in tv. Ecco che il giovane speaker avrebbe iniziato ad inveire nei suoi confronti:

<<Lei sta bruciata, bollita dai, diciamo bollita, allora è arrivata. Dico stralunata allora, controcorrente forzatamente, diciamo controcorrente. Lei è arrivata proprio te lo dico io. Infatti siete simili te e Sonia. E non lo dico come un complimento in questo caso.>>

Non ci va piano, anzi rincara la dose tenendo in considerazione lo stesso legame di parentela della donna con il famoso conduttore Paolo Bonolis:

<<Antonella, vuoi fare tutto quello che fa lei? E allora sposate Bonolis. In che senso? Vabbè non conosco la sua carriera in realtà. Lei è brava a fare il suo lavoro, ma deve dire le cose sensate.>>

Alluderebbe che Sonia Bruganelli abbia avuto successo solo per la posizione del marito, e che anche se la trova “brava” dovrebbe affermare altro. Arriverà la risposta dell’opinionista? Lo si scoprirà al prossimo appuntamento.