Uomini e Donne, la proposta di Maria De Filippi spiazza tutti: clamorosa rivelazione

A Uomini e Donne tutto è possibile quando entra in gioco Queen Mary. La novità riguarda una persona in particolare, ecco la rivelazione.

Dire oltre il programma c’è di più non è errato, a Uomini e Donne si parla di storie fatte di emozioni vere. Gioie, dolori, incomprensioni e difficoltà, tutto ha i suoi effetti sulla vita di tutti i giorni. Maria De Filippi ideatrice e conduttrice del format di età ormai ventennale, questo lo sa, e soprattutto sa quando è il momento di fare o meno la proposta giusta. Quanto accaduto sconvolge tutti, è stato così clamoroso che resterà nella storia.

Il format dei sentimenti, Uomini e Donne, allarga sempre più il suo target. Da giovani in erba, passa a raccontare storie del Trono Over, ed anche lì sembra proprio che i protagonisti ne commettano di ogni. Quel che è certo è che la presenza di Maria De Filippi oltre che ad essere fissa, ha un ruolo ben specifico. Molti non sanno cosa c’è dietro il programma, alcune situazioni trapelano, ed è giusto che sia così. L’ultimo annuncio davanti al grande pubblico ne è ampia dimostrazione.

Uomini e Donne, Maria non si trattiene, sgancia bomba

Di recente, si è parlato a lungo di un triangolo amoroso, e non è l’unico. Con la presenza fissa anche di una punta di diamante del programma, Gemma Galgani, adesso è arrivato il momento di dare spazio ai giovani. Infatti, la proposta è legata ad una questione ben specifica, e parlarne è importante. Sia perché fa pur sempre parte del programma, ma soprattutto in quanto si ha a che fare con uno spaccato di vita quotidiano.

Chi l’avrebbe mai detto che anche in questo frangente Maria De Filippi sarebbe intervenuta? Non è un tipo che parla a vanvera, se afferma qualcosa la sua parola vale al 100%. Ecco l’annuncio fatto sotto gli occhi di tutti durante l’ultimo appuntamento tv.

L’ultimo appuntamento della fascia quotidiana e pomeridiana si è colorato con la decisione di un giovane tronista, Federico. Questo diviso tra le attenzioni di Carola ed Alice, si è aperto con quest’ultima, scambiandosi anche effusioni d’affetto. La situazione ha fatto soffrire Carola, la quale gli ha chiesto per tutta la puntata se la decisione sia frutto del suo vederla poco attraente a causa di alcuni problemi di peso che lei reputa avere. Lui risponde affermando soltanto che gli piace di più l’altra ragazza, ed è qui che interviene Maria De Filippi.

La conduttrice offre un posto di lavoro in Redazione alla ragazza, perché a causa delle assenze dovute alla partecipazione del programma, l’hanno licenziata. Ed è qui che si conclude questo spaccato di vita con Gianni Sperti che afferma:

<<Questo dimostra quanto tiene a Federico, è stata licenziata per stare con lui.>>