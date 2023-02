Damiano Carrara, chi è e che cosa fa nella vita sua moglie

Damiano Carrara nel 2022 è convolato a nozze con Chiara Maggenti, la cerimonia è stata un sogno: ma sapete chi è e che cosa fa nella vita sua moglie?

Negli ultimi anni la sua presenza si è fatta sempre più sentire: Damiano Carrara è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana dato che è apparso in tantissimi format. Eccellente pasticciere, da diverse edizioni è uno dei giudici di Bake off Italia oltre ad essere giudice e conduttore di Cake Star: Dolci in forno.

Nelle precedenti edizioni dell’ultimo format citato era insieme a Katia Follesa, mentre nella nuova in onda su Real Time, lo affianca Tommaso Foglia. Il duo piace molto ai telespettatori, oltre al talento, c’è tanta ironia. Damiano è nato a Lucca nel 1985. La passione per i dolci lo ha portato in giro per il mondo. Insieme a suo fratello Massimiliano, anche lui pasticcierie, nel 2008 ha aperto una pasticceria in California. Il successo però in televisione è arrivato qualche anno più tardi, quando inizia a far parte di diversi programmi. E’ anche approdato su Food Networks e da allora non si è più fermato.

In Italia dopo l’esordio nei format di Real Time, ha avviato un suo atelier che si trova proprio nel paese dov’è nato. Il pasticciere da circa un anno, dal 2022, è sposato con la bellissima Chiara Maggenti: ma cosa sappiamo della donna della sua vita? Scopriamo insieme chi è e che cosa fa.

Damiano Carrara è convolato a nozze nel 2022: chi è sua moglie e che cosa fa nella vita

Oggi tutti conoscono Damiano Carrara e la sua arte. Amatissimo e apprezzato pasticciere, da quando ha cominciato a lavorare in questo ambiente la sua carriera ha spiccato il volo. Il suo esordio in televisione risale al 2015 quando si è trasferito in California. Qui infatti partecipa ad un talent show in onda sul canale Food Network statunitense.

In Italia invece il debutto avviene nel 2017 quando diventa giudice di Bake Off Italia, format condotto da Benedetta Parodi. Da qualche anno Damiano ha aperto una pasticceria a Lucca, paese dove è nato. Tra il grande successo in tv e l’apertura del suo atelier, il pasticciere è anche convolato a nozze con Chiara Maggenti. Il matrimonio è stato celebrato il 9 luglio davanti a parenti ed amici e la cerimonia è stata bellissima. I due sposi sono apparsi meravigliosi e super felici. Sapete chi è e che cosa fa nella vita sua moglie?

Sembrerebbe che sia anche lei di Lucca e che sia nata nel 1989. Da quando quest’ultimo ha aperto la pasticceria anche Chiara vi è entrata a far parte: oggi lavora come General Manager dell’Atelier. Nelle storie instagram ma anche nei video e nelle foto, possiamo spesso vederli insieme a lavoro.