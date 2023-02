Ex Amici racconta solo ora il suo dramma: riesce a parlare a stento

Amici di Maria De Filippi è molto più di un talent, è un format che racconta storie avvincenti, fatte di vittorie e sacrifici.

Sempre più spesso si tende a tenere in considerazione il bello delle cose, non rendendosi effettivamente conto che dietro tanto successo, ci sono sacrifici inimmaginabili. La vita di ognuno, compresi i volti famosi, è fatta di problemi, ostacoli e drammi di varia natura. Il racconto del dramma di oggi riguarda un Ex Amici la cui vita adesso sembra perfetta, ma in passato ha dovuto fare i conti con un’esistenza precaria e senza prospettive.

Maria De Filippi è la padrona di Casa di Mediaset, perché i programmi fanno tutti riferimento alla sua persona. Dalla conduzione al dietro le quinte della produzione, è una donna che da tutto per tutto per i suoi format, anche per i personaggi che ne fanno parte. C’è stato chi è grazie a lei, al lavoro svolto, e all’esperienza fatta, è riuscito a risalire da una vita difficile, ma le cui soddisfazioni adesso lo portano ad avere un grande successo.

Ex Amici racconta duro dramma: spunta la verità

I volti che sono passati da Amici di Maria De Filippi sono tanti. Alcuni conducono una vita tutto sommato normale, nonostante si siano realizzati, ed altri hanno spiccato il volo oltreoceano conquistando la carriera da sempre desiderata. Tra i diversi ex protagonisti che hanno dato nuovo colore al programma, c’è stato chi adesso è richiesto in tantissime collaborazioni, ma è la stessa persona che in passato mai avrebbe potuto credere a risultati del genere.

La confessione fatta dal diretto interessato a Ciao Maschio, unita alla sorpresa organizzata dal programma, ha dato un nuovo spessore al volto di uno dei professionisti più amati del mondo della danza.

Protagonista dell’intervista è Marcello Sacchetta ex professionista di Amici di Maria De Filippi, ed oggi coreografo affermato. Ha sempre sognato di fare il ballerino, ma per uno che è partito dal nulla non è stato facile. Racconta che ad oggi riesce a vivere della sua passione, ha una bellissima compagna Giulia Pauselli, con la quale hanno messo al mondo Romeo Maria, il loro primogenito di soli 5 mesi. A Maria De Filippi entrambi devono molto, soprattutto perché ha permesso la realizzazione del loro sogno.

Marcello ha duramente lottato per raggiungere questo traguardo. Infatti, conscio di voler fare tanto per la propria famiglia d’origine e per quella creata con la Pauselli, ballerina professionista anche lei nel format di canale 5, afferma eventi della sua vita inediti, ma duri da vivere:

<<Ho vissuto in uno sgabuzzino. Ho fatto il volantinaggio per 50 euro.>>

Quindi, dietro un professionista affermato così abile e creativo, c’è stato un giovane che ha sofferto molto ed ha rischiato tutto per tutto per raggiungere il suo sogno.