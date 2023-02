Amici, avete visto com’era Isobel prima? Ecco lo scatto di qualche anno fa

Amici, com’era Isobel Kinnear prima di entrare nella scuola più spiata d’Italia: ecco la ballerina in uno scatto di qualche anno fa.

Amici di Maria De Filippi ogni volta che va in onda raggiunge ascolti elevatissimi. La 22esima edizione ha avuto inizio a settembre, con un certo anticipo rispetto alle precedenti. I professori di canto e di ballo hanno scelto gli allievi anche se, nel corso delle settimane, ci sono state diverse sostituzioni, qualche eliminazione e nuovi ingressi.

Nella scorsa puntata, andata in onda domenica 29 gennaio, il maestro Todaro ha deciso di sostituire Samuel. Ha riferito che ha talento ma ha bisogno di più tempo per crescere. Nel pomeridiano c’è stata un’altra eliminazione, sempre il maestro di latino americano, ha comunicato ad Eleonora la decisione di fermare il suo percorso, e ha poi fatto entrare una nuova allieva di latino. Anche Vanessa ha salutato la scuola, questa scelta è stata presa dal suo professore Emanuel Lo.

Al momento hanno ottenuto la maglia del Serale solo due allievi, Ramon e Isobel, entrambi fanno parte del team di Alessandra Celentano. La ballerina è entrata da poche settimane ma quando ha preso la maglia dorata, Maria De Filippi ha spiegato che doveva entrare a settembre. Per un problema di lingua, dato che è australiana, è tornata nel suo paese per fare un corso di italiano. Isobel ha un talento che tutti hanno da subito riconosciuto oltre ad essere bellissima. Per caso, avete visto com’era prima? Siamo andati a curiosare sul suo canale instragram e abbiamo recuperato una sua vecchia foto.

Amici, com’era Isola Kinnear prima di diventare ‘nota’? Eccola in questo scatto di qualche anno fa

Isobel Kinnear è la ballerina di Amici di Maria de Filippi entrata a far parte della scuola da poche settimane. Come abbiamo riportato e come riferito dalla conduttrice, doveva entrare a settembre ma per le difficoltà linguistiche è tornata nel suo paese, l’Australia, per seguire un corso di italiano. Quando è arrivata nuovamente in Italia per far parte della scuola, la maestra Celentano l’ha presa nella sua squadra.

Nelle gare giudicate da esperti che provenivano da fuori, ha quasi sempre raggiunto la prima posizione o comunque è salita sul podio. Oggi insieme a Ramon ha conquistato la maglia del Serale. Ma cosa sappiamo sul suo conto? L’allieva ha 19 anni e sembrerebbe far parte della Dream Dance Company, con cui lavora. Spulciando sul suo canale instagram oggi molto seguito e andando indietro, abbiamo recuperato una vecchia foto: avete visto com’era prima?

Naturalmente il cambiamento è dovuto ad una questione di maturità e crescita. Isobel è giovanissima, e qualche anno fa era un’adolescente. Questo scatto risale al 2018, quindi non parliamo di tantissimo tempo fa. L’allieva è una ballerina dal grande talento, ogni volta che balla lascia tutti spiazzati per la sua bravura. Voi state seguendo il suo percorso?