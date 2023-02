Non immaginate che cosa faceva Elodie prima del successo

Non tutti conoscono questo retroscena sulla cantante: sapete che cosa faceva Elodie prima di diventare famosa com’è oggi?

Elodie è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale. Voce grintosa e passionale, è in grado di trasmettere attraverso le sue canzoni emozioni e sensazioni fortissime. La sua carriera ha spiccato il volo in poco tempo. Impossibile non ricordarla nella quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel talent show con la sua voce conquistò il pubblico tanto da arrivare in finalissima.

Si classificò, allora, al secondo posto. Dopo questa esperienza ne sono seguite altre che l’hanno portata a calcare tantissimi palchi diversi e tutte le volte il pubblico era lì ad acclamarla e a cantare i suoi brani. L’imponente successo è arrivato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017, con Tutta colpa mia. Risale a 6 anni fa la sua prima volta sul palco della famosa kermesse musicale, ma negli anni l’abbiamo vista altre volte. Anche quest’anno la cantante fa parte dei big e porta la canzone intitolata Due.

Oggi tutti la amano e i suoi brani sono ascoltatissimi, oltre a diventare ogni volta dei tormentoni, ma prima ancora di diventare famosa, sapete che cosa faceva? E’ stata lei stessa a raccontarlo più volte: scopriamo che cosa ha fatto Elodie prima di arrivare ad Amici di Maria De Filippi.

Elodie, sapete che cosa faceva la cantante prima del successo? Non tutti sanno questo retroscena

Martedì 7 febbraio inizia la 63esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus, nuovamente al timone, ha svelato nelle ultime settimane chi sono i big in gara. Non solo, ma ha anche fatto sapere chi saranno le co-conduttrici al suo fianco. Ad aprire la prima serata ci sarà Chiara Ferragni. L’influencer sarà presente anche nell’ultima serata.

Ci sarà poi Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu. Ad affiancare il conduttore, lo saprete bene, ci sarà Gianni Morandi. Tra i cantanti che avremo il piacere di ascoltare c’è anche Elodie. Non è la sua prima partecipazione alla Kermesse, la prima volta risale al 2017 quando portò il brano Tutta colpa mia. Vi ha poi preso nuovamente parte nel 2020 con Andromeda e adesso porta la canzone Due. L’artista in questi anni ha calcato importanti palchi. La ricorderete ad Amici quando abbiamo avuto modo di conoscere la sua voce. Ma prima ancora, sapete che cosa faceva?

Qualche anno fa, ospite del programma ‘Da noi… a ruota libera’ di Francesca Fialdini, Elodie ha raccontato di essersi trasferita al tempo a Lecce per amore e di aver lavorato come cameriera. Subito dopo ha avuto la proposta di lavorare come cubista, mestiere che ha poi iniziato a svolgere. Sappiamo bene poi cos’è successo dopo.