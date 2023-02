“Siamo di nuovo insieme”, arriva l’annuncio: la coppia di Uomini e Donne si è riunita!

Uomini e Donne, grande gioia per i fan della coppia: “Siamo di nuovo insieme”, l’annuncio inaspettato dell’ex volto del programma.

I telespettatori di Uomini e Donne non stanno nella pelle. Siamo giunti ormai a Febbraio e delle scelte nemmeno l’ombra. Quando potremo assistere alla tanto attesa cascata di petali rossi? Al momento, sia Lavinia che Federico sembrano essere ancora confusi in merito alla loro decisione finale: riusciranno ad avere il loro lieto fine? In attesa di scoprirlo, parliamo di una coppia nata proprio nel dating show di Canale 5.

I due ex protagonisti si sono conosciuti proprio nello studio di Maria De Filippi, dove non sono mancati momenti ‘no’. Un tira e molla infinito, per loro, che hanno testato la loro relazione anche a Temptation Island. Alla fine, però, l’amore trionfò e i due hanno deciso di lasciare lo studio insieme e viversi il loro amore a telecamere spente. Un amore che è andato avanti, fino ad una profonda crisi con cui hanno dovuto fare i conti per tutta la durata del 2022. Una crisi che, però, sarebbe stata superata: sono tornati insieme! Ecco cosa ha rivelato l’ex dama del trono Over in una recente intervista.

Uomini e Donne, torna il sereno tra la coppia: “Siamo di nuovo insieme”

Sembrava essere davvero finita tra una delle coppie storiche del trono Over di Uomini e Donne. I due si sono lasciati diverse volte e l’ultima sembrava essere quella definitiva. Anche stavolta, però, i sentimenti hanno vinto sulle incomprensioni e tra la coppia è tornato il sereno.

A confessarlo è stata l’ex dama di Uomini e Donne, che al settimanale Mio ha rivelato di aver deciso di dare una nuova possibilità al suo compagno, nonostante avesse pensato che non c’era più nulla da recuperare. “Quando si è innamorati, l’ultima volta è sempre la penultima. Per cui siamo di nuovo insieme, ma questa volta più forti di prima”.

Queste le parole di Ursula Bennardo, che ha annunciato il nuovo inizio col suo compagno Sossio Aruta. Compagno che vede diverso, dopo l’ultima riconciliazione: “Forse ha capito che non sorvolerò più su tante cose per il bene della bambina e di ciò che abbiamo creato. O stiamo bene noi e andiamo d’accordo o mollo senza più farmi problemi”.

Questa la decisione dell’ex dama del trono Over, che ha sì scelto di dare una nuova chance alla storia d’amore, ma con una riserva: “Ho provato cento volte, sarà l’ultima giuro”.

I due ex protagonisti del trono Over hanno lasciato il programma all’inizio del 2019 e, nell’ottobre dello stesso anno, hanno accolto la loro piccola Bianca. La bambina si è unita ai tre figli di Ursula e i due di Sossio, nati da precedenti relazioni. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di felicità a questa coppia!