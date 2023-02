Amadeus, chi sono i figli e cosa fanno nella vita: una è già molto famosa

Quanto ne sai sui figli di Amadeus? Ci sono delle curiosità su di loro che potrebbero seriamente sorprenderti. Ecco tutte le informazioni sui figli del conduttore del Festival di Sanremo

Amadeus è nato a Ravenna ma ha sempre vissuto a Verona. Pochi sanno che il presentatore televisivo ha origini siciliane. Suo padre, infatti, è di Palermo. Ha iniziato a lavorare nel mondo della musica sin da giovanissimo, partecipando a diverse serate in discoteca nel ruolo di disk-jockey. È proprio in questo periodo (siamo negli anni ’80) che viene notato da una radio veronese, Radio Blu.

Dopo alcuni anni, fa il salto di qualità, passando a Radio Deejay. A Milano conosce Fiorello e i due diventano subito amici. Proprio con lo showman catanese, Amadeus ha condotto le ultime edizioni del Festival di Sanremo, mentre quest’anno sarà affiancato da Gianni Morandi. Le serate avranno anche delle co-conduttrici: Chiara Ferragni sarà presente sul palco dell’Ariston in occasione della prima e dell’ultima serata, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini presenteranno le altre tre.

Quante informazioni hai sulla vita privata di Amadeus? Tutti sanno che è sposato con Giovanna Civitillo, conosciuta ai tempi dell’Eredità. Il presentatore veronese ha due figli, i quali hanno interessi molto speciali. E su di loro ci sono degli aneddoti particolarmente curiosi.

Alice e José Alberto: ecco alcune curiosità sui figli di Amadeus

Amadeus ha due figli: Alice, nata dal matrimonio con Marisa Di Martino, e José Alberto, nato dal rapporto con Giovanna Civitillo. Alice ha 25 anni ed il suo cognome è Sebastiani. Tutti conoscono Amadeus con il nome d’arte, in pochi ricordano il suo vero nome, Amedeo Umberto Rita Sebastiani. Alice ha un discreto seguito su Instagram, grazie ai suoi 9.000 follower, ed è laureata in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano.

La moda è la sua grande passione ed ama viaggiare. Sul suo profilo ci sono diverse foto scattate durante alcuni viaggi. In passato ha vissuto a Londra e a La Coruña, in Spagna, ma adesso è tornata a Milano. José Alberto è nato nel 2009 ed ha questo nome in onore di José Mourinho, allenatore dell’Inter del triplete, la squadra del cuore di Amadeus. Insieme ai suoi genitori, ha partecipato ad una puntata di Verissimo durante la scorsa stagione.

Il quattordicenne ha sempre seguito, tranne nell’anno della chiusura dell’Ariston a causa del Covid-19, tutte le serate del Festival di Sanremo presentate da suo padre e lo sta facendo anche quest’anno. Indimenticabile il siparietto con Sabrina Ferilli dell’anno scorso, quando l’attrice romana lo ringraziò pubblicamente per aver consigliato il suo nome al padre. Sembra che proprio la Ferilli sia l’attrice preferita di José Alberto.