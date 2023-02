Anna Oxa, incredibile cambiamento: com’era a Sanremo 1989

Anna Oxa partecipa a Sanremo per la quindicesima volta: com’era nel 1989, quando ha trionfato in coppia con Fausto Leali.

Mancano pochissime ore all’inizio dell’evento musicale più atteso dell’anno. La 73esima edizione del Festival di Sanremo sta per partire e il pubblico non vede l’ora di ascoltare i brani proposti dai 28 artisti in gari. Artisti con la A maiuscola, tra grandi ritorni ed emozionanti debutti. Chi sarà il primo Big a salire sul palco dell’Ariston?

Proprio lei, Anna Oxa. Sarà proprio lei la prima dei quattordici artisti che si esibiranno questa sera, nel corso della serata di apertura della kermesse canora, prevista per questa sera 7 febbraio. “Sali (Canto dell’anima)”, è questo il titolo del brano della Oxa, che parteciperà a Sanremo per la sua quindicesima volta. Era il 1978 quando è salita sul palco dell’Ariston per la prima volta, a soli sedici anni, classificandosi seconda con l’indimenticabile “Un’emozione da poco”. Nel 1989 e nel 1999 è salita sul gradino più alto del podio, rispettivamente con i brani “Ti lascerò”, in coppia con Fausto Leali, e “Senza pietà”. Una voce ineguagliabile, come il suo stile: negli anni, la Oxa si è mostrata con i look e le acconciature più svariate. Eccola nel 1989.

Anna Oxa, com’è cambiata negli anni: eccola a Sanremo nel 1989

Non bisognerà attendere molto per ascoltare il brano di Anna Oxa di Sanremo 2023. Sarà proprio lei la prima concorrente ad esibirsi, dando ufficialmente il via alla gara. L’ultima volta che è salita sul palco dell’Ariston era il 2011, quando ha presentato il brano “La mia anima d’uomo”. Una carriera ricca di successi, sanremesi e non, quelli della Oxa, che ha sempre catturato l’attenzione del pubblico, ma non solo per via del suo straordinario talento.

Nel corso degli anni, la cantante ha cambiato tantissime volte aspetto, amando giocare con la sua chioma e i suoi outfit. Dal look punk con capelli corti neri dell’esordio a Sanremo alla lunga chioma liscia e bionda sfoggiata nel 1989, nel duetto con Leali. Lunghissima anche la sua chioma dieci anni dopo, quando ha trionfato a Sanremo con Senza pietà: chi non ricorda le iconiche meches bicolore? Per il suo ritorno al Festival, Anna Oxa ha optato nuovamente per il biondo, scegliendo una tonalità platino molto chiara.

In attesa di scoprire tutto sui look scelti per le sue serate sanremesi, facciamo un tuffo nel passato, proprio al 1989. Eccola nel momento della premiazione, al fianco di Fausto Leali, con lei vincitore della 39esima edizione del Festival:

Un vero e proprio incanto! Anche in quell’occasione, la cantante ha sfoggiato una chioma bionda, portando la riga a lato. Una bellezza senza tempo, quella di Anna Oxa, che rappresenta una vera e propria icona di stile, oltre che una regina della musica. Pronti ad emozionarvi ascoltando il suo “canto dell’anima”?