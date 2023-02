Sanremo, Diletta Leotta ‘beccata’ mentre scappa dalla reception: cosa è successo

Diletta Leotta è stata sorpresa in una corsa disperata mentre usciva dalla reception dell’albergo a Sanremo. Perché lo ha fatto? La conduttrice radiofonica ha attirato ancora una volta le attenzioni di tutti

Diletta Leotta è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi televisivi più discussi degli ultimi anni. Le sue relazioni d’amore e il suo fisico attirano le attenzioni di tutti ogni giorno, basti pensare al fatto che la conduttrice televisiva e radiofonica vanta ben 8,6 milioni di follower su Instagram. Le sue foto sono sempre molto apprezzate, soprattutto dal pubblico maschile, così come le storie girate mentre si allena, in casa o in palestra.

A proposito di allenamento, oggi la conduttrice di Dazn ne ha fatto uno molto curioso: è uscita correndo dalla reception dell’albergo di Sanremo, dove è impegnata con Radio 105, con la quale collabora da alcuni anni. Ogni giorno, infatti, la Leotta è impegnata nella conduzione del programma 105 Take Away, che conduce insieme a Daniele Battaglia. La Leotta partecipa al programma in maniera ininterrotta dal 2017.

Perché la bella presentatrice televisiva si è messa a correre tra le strade di Sanremo? La risposta è veramente molto curiosa e c’entra un vizietto che Diletta Leotta ha sempre avuto.

Diletta Leotta corre uscendo dalla reception: ecco il motivo

Diletta Leotta ha pubblicato una storia su Instagram nella quale corre tra le strade di Sanremo una volta uscita dalla reception dell’albergo. Tutti i presenti sono rimasti sbalorditi nel vederla correre in quel modo e non riuscivano a capire il motivo. Dopo aver fatto alcuni metri, agevolata anche dal personale di servizio, la Leotta è finalmente arrivata nello studio all’aperto di Radio 105, la radio presso la quale lavora dal 2017.

Il motivo di quella corsa è molto semplice: come spesso accade, Diletta Leotta era in ritardo e avrebbe dovuto raggiungere lo studio entro pochi secondi, in vista di una diretta insieme a Daniele Battaglia e Chiara Francini, una delle conduttrici di questa edizione del Festival di Sanremo. Chi segue la radio milanese conosce benissimo i battibecchi che la Leotta e Battaglia fanno tutti i giorni sui ritardi della conduttrice siciliana.

Spesso le capita di fare tardi e di arrivare in extremis sul posto di lavoro ed è successo anche oggi. Come sempre, Daniele Battaglia non le ha risparmiato delle prese in giro: “Diletta Leotta è riuscita dove non è riuscita negli anni: ha fatto tardi anche a Sanremo”, ha esclamato divertito Battaglia. La Leotta ha provato a giustificarsi: “Ce l’abbiamo fatta, oggi c’è la prima serata di Sanremo e ovviamente questa città si è popolata tantissimo”. Sarà l’ultimo ritardo di Diletta Leotta? Chi la conosce bene sa che potrebbe succedere anche domani.