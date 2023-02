“Papà…”: LDA e Gigi D’Alessio, l’episodio fa commuovere tutti

Lda, in arte Luca D’Alessio, ha parlato della sua esperienza a Sanremo ed ha ricordato un aneddoto da brividi vissuto con suo padre Gigi. Ecco cosa ha detto l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi

Luca D’Alessio, noto a tutti come LDA, è uno dei concorrenti della 73° edizione del Festival di Sanremo. Sarà sicuramente una grande emozione e, come sempre accade, gli artisti in gara devono parlare con tutti gli organi di informazione alla vigilia della kermesse musicale italiana più famosa nel mondo. Anche suo padre Gigi ha partecipato al festival, portando sul palco dell’Ariston la canzone Non dirgli mai, nel 2000.

A differenza di quanto si possa pensare, Luca ha fatto tanta gavetta nella sua vita ed è arrivato ancora molto giovane ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso del programma ha conquistato tutti, presentando i suoi primi singoli e riscuotendo un grosso successo sin dal primo giorno. Il singolo Quello che fa male è diventato disco di platino grazie a tantissimi ascolti in streaming.

Oggi Luca è un artista maturo per confrontarsi con il grande pubblico di Sanremo. Sarà sicuramente un’esperienza diversa per lui, abituato ad un pubblico molto più giovane. Ma sarà anche una grande sfida, che il figlio d’arte riuscirà a vincere senza alcun dubbio. Ecco cosa ha detto alcune ore fa a Leggo. L’artista partenopeo si è soffermato anche su un episodio accaduto proprio con suo padre Gigi D’Alessio.

LDA: “Papà me l’ha chiesto ma avevo paura”

Luca D’Alessio ha rilasciato un’intervista a Leggo, nel corso della quale ha parlato della sua carriera e di come immagina la sua prossima esperienza al Festival di Sanremo. L’artista napoletano si presenta sul palco dell’Ariston con il brano Se poi domani. Ecco alcuni estratti dell’intervista: “L’amore alla mia età lo vivi come fosse un film, le emozioni sono fortissime”.

Nel 2020, LDA ha collaborato con suo padre ma ha ammesso di aver rifiutato la collaborazione in un primo momento: “Me l’ha domandato papà ma inizialmente avevo detto no per paura”. Poi è stato rincuorato da suo padre Gigi perché pensava di non meritare una collaborazione così prestigiosa: “Mi ha risposto di sì perché facevo le mie cose da solo, non gli ho mai chiesto un commento tecnico”.

Luca ha anche ammesso di non aver chiesto al padre un consiglio sulla bontà della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, lo ha fatto in maniera completamente autonoma. Pur avendo soltanto diciannove anni, LDA è già un artista importante ed è riuscito nell’impresa di staccare il suo nome da quello del padre, per ovvi motivi molto ingombrante.