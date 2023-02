Sanremo 2023, qual è il vero nome di Mr. Rain e perchè ha scelto questo pseudonimo

Festival di Sanremo 2023: tra i big in gara c’è anche il cantante Mr. Rain, sapete qual è il suo vero nome e perché ha scelto questo pseudonimo? Ecco cosa è emerso.

Questa sera, martedì 7 febbraio, inizia la 63esima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno la kermesse è condotta da Amadeus che ha scelto al suo fianco Gianni Morandi per tutte le puntate. In totale sono 5 e si svolgeranno, appunto, da questa sera fino a sabato 11. Il conduttore, ricorderete, appena terminata la scorsa edizione, aveva fatto sapere di non essere sicuro di prenderne nuovamente il timone, salvo poi annunciare poco dopo di aver accettato l’offerta.

Da qualche settimana conosciamo anche i nomi dei big in gara: ci sono grandi ritorni e prime volte per qualche artista. Abbiamo appreso anche il nome delle co-conduttrici. Al fianco di Amadeus ci sarà Chiara Ferragni. L’influencer aprirà la prima serata e sarà presente anche nell’ultima. Vedremo anche Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Enogu. Tra i cantanti che ascolteremo sul palco c’è Mr. Rain.

E’ un famoso rapper, nato a Desenzano Del Garda nel 1991. Ha iniziato l’attività musicale circa 12 anni fa quando pubblicò il mixtape di debutto Time 2 Eat. Ha anche partecipato alle selezioni della settima edizione di X-factor. In questi ultimi anni, i suoi brani hanno avuto un successo pazzesco, come la canzone I Grandi non piangono mai, uscita nel 2017. Ma cosa sappiamo sul cantante? Scopriamo qual è il suo vero nome e perchè ha scelto questo pseudonimo.

Festival di Sanremo 2023: chi è Mr. Rain, qual è il suo vero nome e perché si chiama così

Mr.Rain è tra gli artisti in gara al Festival Di Sanremo 2023. Porta il brano Supereroi. Nella serata dei duetti canterà insieme a Fasma la canzone di Cesare Cremonini ‘Qualcosa di grande’. Il cantante è nato a Desenzano del Garda nel 1991. La sua carriera nel mondo della musica ha avuto inizio nel 2011 e due anni più tardi ha partecipato alle selezioni della settima edizione di X-Factor insieme al rapper Osso. Ha poi abbandonato il programma dopo aver superato questo primo step.

In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzarlo sempre di più. I suoi brani oggi sono ascoltatissimi, come, per citarne qualcuno, I Grandi non piangono mai, Superstite, Ipernova, Fiori di Chernobyl. Saprete che questo non è il suo vero nome, ma è Mattia Balardi: ma perchè ha scelto questo pseudonimo?

A quanto pare, come ha riferito, ha deciso di farsi chiamare così perchè ama scrivere nei giorni di pioggia. Nei momenti malinconici riesce a esprimere il meglio, riuscendo ad entrare in sintonia con se stesso, cosa che non succede quando invece c’è il sole.