Blanco, cos’è successo dopo l’episodio sul palco e cosa ha fatto sapere Amadeus

Blanco distrugge il simbolo del Festival, pubblico sotto shock: cosa è successo subito dopo e soprattutto cosa ha detto Amadeus

A Sanremo tutto è possibile, anche che Blanco distrugga la scenografia sul palco dell’Ariston! Pubblico, orchestra e lo stesso Direttore Artistico, Amadeus, sono rimasti sconvolti dall’accaduto, ma c’è di più. Iniziano a venire fuori dettagli inediti per i fan e gli haters del giovanissimo cantante. Sui social non si parla d’altro, la 73esima edizione del Festival della musica italiana è iniziata col botto! Martedì 7 febbraio è stato il programma più seguito della serata, ma il bello della diretta è proprio l’imprevisto. Amadeus spiega la realtà dei fatti e cosa sarebbe dovuto accadere in occasione dell’esibizione.

La prima serata del Festival di Sanremo è stata un successo, ma anche fonte di sconcerto proprio come quando Morgan ha attaccato Bugo con l’iconica canzone “Le brutte intenzioni e la maleducazione”, in seguito ad un loro litigio. La frase “Che succede, dov’è Bugo?”, è destinata a restare nella storia con tanto di risate e sgomento. Ormai gli eventi legati al Festival sono incancellabili, ma la distruzione di Blanco compiutasi in prima serata ed in piena diretta ha lasciato davvero senza parole Amadeus. Il Direttore artistico spiega la reale situazione e parla di Blanco.

Blanco a Sanremo, parla Amadeus: retroscena inediti

L’allestimento delle rose non è stata fatta per caso. E’ vero che sul palco dell’Ariston, i cantanti che si esibiscono, in gara e non, ricevono il mazzo di fiori no gender da parte dei valletti e del conduttore. Ma le rose attorno a Blanco simboleggiavano la scenografia che avrebbe arricchito il brano appena debuttato, L’Isola delle Rose. L’evento è noto sotto gli occhi di tutti, il cantante ha smesso improvvisamente di cantare ed ha distrutto tutto.

Ad Amadeus e al pubblico a teatro, compreso quello in mondovisione, ha spiegato che la ragione del gesto è stata unicamente quella di “divertirsi”, visto che la musica è bella perché senza schemi preconfezionati. Quindi, dato che non sentiva la sua voce per un errore tecnico, ha preferito dare manifestazione di un’esibizione inedita. Ed è qui che interviene Amadeus parlando nel dopofestival con Fiorello a Viva Rai 2. Soprattutto c’è la reazione di Blanco al caos mediatico creatosi attorno alla vicenda.

La confessione del direttore artistico parla chiaramente dell’accaduto. Si tratta di un fuori onda assolutamente non preventivato. Molti parlano di una “messinscena” organizzata al fine di far parlare solo del Festival, ma dalla parole di Amadeus si evince molto altro. Spiega in diretta il dietro le quinte e il lavoro che c’era stato dietro quella esibizione:

<<In realtà lui non doveva fare quello che ha fatto, doveva fare qualcosa con i fiori, tipo rotolarsi, ma non così, non questo. Quando ha iniziato a spaccare le prime cose non capivo cosa stesse accadendo, come accade con Bugo e Morgan. Poi mi hanno buttato dentro e mi hanno detto “Vedi come fare”.>>

Quindi, con pacatezza e nonchalance, la stessa che abbiamo già conosciuto ai tempi di Bugo e Morgan, Amadeus prova a risolvere tutto contenendo il disagio. Blanco che fine ha fatto? Dall’accaduto non ha rilasciato interviste, né ha parlato con nessuno. Si è chiuso in Hotel con fidanzata, la ballerina Martina, e il suo staff. Tutto tace.