Diletta Leotta, quello che nessuno ha mai immaginato: svelato il “dietro le quinte”

Diletta Leotta ha svelato attraverso un post quello che nessuno avrebbe immaginato: racconta che cosa c’è ‘dietro le quinte’.

Diletta Leotta oggi è diventata un’apprezzata conduttrice sportiva, oltre che radiofonica e televisiva. Infatti spesso la vediamo nel campo dato i rapporti professionali che ha allacciato in questo ambito. Da quando è diventata nota ne ha fatta di strada. Aveva solo 17 anni quando ha iniziato a lavorare in una trasmissione calcistica.

Si diploma al liceo artistico e si laurea successivamente in giurisprudenza. A quanto pare ha sempre avuto una forte propensione per il mondo dello spettacolo, ha esordito in un ambito per poi spaziare in diversi. Attualmente il suo profilo social conta di migliaia e migliaia di persone che la seguono. E’ inevitabile che tutto quello che fa non passi inosservato agli occhi dei fan.

Ed è proprio attraverso un post che la bella conduttrice ha svelato quello che nessuno avrebbe mai immaginato: cosa c’è dietro le quinte? Ecco la ‘verità’!

Diletta Leotta svela quello che nessuno ha mai immaginato: ecco che cosa c’è davvero ‘dietro le quinte’

Da quando è diventata nota Diletta Leotta ha fatto parte di tante trasmissioni, anche con ruoli diversi tra loro. Oggi è una delle più brave e apprezzate conduttrici sportive e anche radiofoniche. Oltre ad avere un grande talento è anche una donna molto bella. In una vecchia intervista a la Gazzetta.it ha raccontato che è importante allenarsi. Infatti l’allenamento, dice, ti fa stare sereno ed equilibrato.

Anche quando non ha tempo cerca sempre di ritagliarsi una ventina di minuti per farlo, per mantenere il suo corpo sempre attivo ma anche per la mente. Ci sono degli esercizi che preferisce, come quelli legati alla parte bassa, quindi attività per le gambe e per i glutei. Ci sono anche alcuni che non ama follemente, come fare gli addominali. La conduttrice sportiva ha raccontato che quando non fa nessuno sport sente quella forte necessità fisica di mettere il suo corpo in movimento. Più o meno svela che si allena tre volte a settimana: due volte fa yoga e una volta si allena con Buddyfit (palestra digitale), almeno come aveva spiegato tempo fa nell’intervista: “In generale cerco sempre di ritagliarmi almeno 20 minuti per un allenamento” Cosa che dimostra anche sui social, dove Diletta pubblica sempre dei video dei suoi allenamenti e non solo. In un vecchio post ha svelato quello che nessuno avrebbe immaginato: cosa c’è dietro le quinte.

La domanda svela tutto: “Cosa c’è dietro le quinte dei miei giorni da trottola?”, e come vediamo, fa sapere di mangiare bene, ma non rinuncia a gusto e praticità: “Non rinuncio a stare in forma anche quando i ritmi sono intensi”.