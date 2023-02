Sanremo 2023, da Amadeus alla Ferragni: quanto guadagnano i protagonisti del Festival

Quanto guadagnano le star del Festival di Sanremo 2023: da Amadeus e Chiara Ferragni ai cantanti in gara, le cifre.

62,4% di share per la serata di apertura di Sanremo 2023. Un dato clamoroso, che ha superato ogni aspettativa e che lascia presagire che, anche quest’anno, quello di Amadeus sarà un Festival di grandissimo successo.

Per la 73esima edizione della kermesse canora, la sua quarta consecutiva, Amadeus ha voluto al suo fianco Gianni Morandi, che lo accompagnerà per tutte e cinque le prime serate. Diverse le co-conduttrici, che si alterneranno nel corso della settimana, fatta eccezione per Chiara Ferragni. Dopo aver debuttato nella serata di apertura, la regina delle influencer tornerà anche sabato 11 febbraio 2023, in occasione del gran finale.

Francesca Fagnani, Paola Enogu e Chiara Francini sono le stelle che il conduttore ha scelto al suo fianco rispettivamente per la seconda, terza e quarta serata dello show. Un show del quale, ovviamente, faranno parte una miriade di ospiti, italiani e non, pronti ad lasciare il segno sul prestigioso palco dell’Ariston.

Ma in tanti, durante la visione del Festival, si saranno chiesti: quanto guadagnano i protagonisti del Festival? Qual è il cachet di Amadeus, della Ferragni e di Morandi? E i cantanti in gara vengono pagati? Ecco le risposte a tutte le vostre domande!

Sanremo 2023, quanto guadagnano Amadeus e il resto dei protagonisti: i cachet

Un cast stellare, quello confezionato da Amadeus per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Dai big in gara alle co-conduttrici: nomi eccellenti e grande attesa da parte del pubblico, che sta già regalando ascolti record all’evento musicale più amato dell’anno. Ma, a proposito di cast, qual è il compenso destinato ai protagonisti del Festival?

Secondo quanto riportato da Money, si parla di cifre notevoli. Soprattutto per quanto riguarda il conduttore e direttore artistico del Festival. Ad Amadeus spetterebbe un cachet di 70 mila euro a serata, pari a 350 mila euro in totale. 300 mila euro totali, invece, per Gianni Morandi, che percepirebbe 60 mila euro a serata. Quanto spetta alle co-conduttrici?

Per loro, come riportato dal magazine, il compenso è di 25 mila euro a serata, che nel caso della Ferragni sono 50 mila, già devoluti in beneficenza ad un’associazione in difesa delle donne vittime di violenza. E il vincitore di Sanremo guadagna un premio in denaro?

La risposta è no. Per il big che salirà sul gradino più alto del podio non è previsto alcun montepremi. Come per il resto dei cantanti in gara, il vincitore riceve però un compenso di 48 mila euro, come rimborso spese. Cifre stellari per un evento stellare! E voi, avete già scelto la vostra canzone del cuore. Per chi farete il tifo durante la finalissima di sabato 11 febbraio 2023?