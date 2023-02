Sanremo 2023, qual è il vero nome di Rosa Chemical e perchè ha scelto questo pseudonimo

Sanremo 2023, tra i big in gara c’è Rosa Chemical: ecco qual è il suo vero nome e perchè ha scelto proprio questo pseudonimo.

Martedì 7 febbraio 2023 è iniziata la 73esima edizione del Festival Di Sanremo. In gara ci sono ben 28 artisti. I nomi li conosciamo già da alcune settimane dato che Amadeus, nuovamente al timone della kermesse, ha svelato ogni cosa durante la diretta del TG 1. Inoltre, nel corso di questo periodo, ci ha anche tenuti al corrente su chi saranno le co-conduttrice e chi lo affiancherà.

Gianni Morandi sarà al suo fianco per tutte le dirette. Nella prima serata il conduttore è stato affiancato da Chiara Ferragni che ha saputo portare avanti il suo ruolo in maniera positiva e solare. Difficile non aver notato i suoi abiti, ognuno con una storia e un significato importante dietro. L’influencer avrà modo di sorprenderci ancora, dato che la vedremo anche nell’ultima serata. Sanremo sembra riscontrare ogni anno un successo impressionante. Questo è dovuto non solo alla bravura di Amadeus ma anche alla bellezza delle canzoni.

Tra gli artisti in gara c’è Rosa Chemical. Nei giorni scorsi si è trovato al centro della polemica, alzata dalla deputata di Fratelli D’Italia, per i temi affrontati nel suo brano. La canzone che porta alla kermesse si intitola Made in Italy. Ma cosa sappiamo sull’artista? Scopriamo qual è il suo vero nome e perché si fa chiamare così: c’è un motivo nascosto nel suo pseudonimo.

Sanremo 2023, in gara c’è Rosa Chemical: qual è il suo vero nome e perché si fa chiamare così

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Rosa Chemical, in gara al Festival di Sanremo 2023. La deputata di Fratelli d’Italia ha alzato la polemica contro il suo brano, dal titolo Made in Italy. Questo mette in primo piano l’amore, il sesso, la libertà, l’uguaglianza e il rispetto.

Il problema sembrerebbe dovuto al fatto che, appunto, la canzone parli di sesso e amore poligano. Sta di fatto che l’artista negli ultimi tempi è stato molto apprezzato per la sua musica. In molti sapranno che questo non è il suo vero nome. Si chiama Manuel Franco Rocati ed è nato nel 1998 a Grugliasco.

A quanto pare il suo pseudonimo è formato da Rosa che sarebbe il nome di sua mamma e da Chemical, che invece è un riferimento ai My Chemical Romance. Il big ha mosso i primi passi nel mondo della musica pochi anni fa, nel 2018, quando ha pubblicato su Spotify ‘Kurnikova’. Un anno dopo, grazie all’incontro con Greg Willen, produttore anche della Fsk, pubblica il suo primo album “Okay Okay”. Questi sono solo gli inizi, ma negli ultimi anni, dopo il debutto, con nuove pubblicazioni e uscite, il successo l’ha completamente avvolto. Questa sera sarà sul palco del Festival di Sanremo, pronto a cantare il suo brano.