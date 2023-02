Black Eyed Peas, perchè Fergie ha lasciato il gruppo: spunta la verità

I Black Eyed Peas si sono esibiti sul palco del Festival di Sanremo 2023 ma tutti hanno notato l’assenza di Fergie: ecco perchè ha lasciato il gruppo.

La seconda serata del Festival di Sanremo è andata in onda mercoledì 8 febbraio e ha riscontrato come la prima, un grande successo. Si sono esibiti gli altri 14 artisti in gara. Abbiamo ascoltato le canzoni, una più bella dell’altra. Amadeus sta portando avanti la kermesse in maniera impeccabile, come ha sempre fatto.

Nonostante i piccoli inconvenienti, come quanto successo con Blanco nella prima diretta, il conduttore riesce sempre a prendere in mano la situazione. Ieri sera è stato affiancato da Gianni Morandi e da Francesca Fragnani. Oltre ad aver ascoltato i brani degli artisti in gara ci sono stati anche degli importanti ospiti. Morandi infatti si è esibito con Massimo Ranieri e Al bano.

E’ stato un momento magico. Ma non solo loro, poco dopo è arrivato l’amatissimo gruppo di fama internazionale, i Black Eyed Peas. Ci hanno fatto ballare e cantare con la loro musica. Nel corso dell’esibizione però tutti hanno notato un dettaglio, l’assenza di Fergie, ex cantante della band: scopriamo il motivo del suo addio.

Sanremo 2023, i Black Eyed Peas sul palco ma senza Fergie: perchè la cantante ha lasciato il gruppo

La 73esima edizione del Festival di Sanremo sta conquistando i telespettatori. La prima puntata è stata vista da oltre 10 milioni di persone e lo stesso successo ha avvolto anche la seconda. Abbiamo ascoltato ieri 8 febbraio gli altri 14 artisti e alla fine è stata fatta una classifica, provvisoria, mettendo insieme anche quella della prima diretta.

Al primo posto c’è Marco Mengoni seguito da Colapesce Dimartino e al terzo troviamo Madame. Ovviamente, abbiamo detto, è provvisoria, ed è stata fatta dalla Sala Stampa. Tutto infatti può ancora cambiare nel corso delle ultime serate. Ieri ci sono stati diversi ospiti, come il trio formato da Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano ma subito dopo c’è stato l’arrivo di un gruppo di fama internazionale, i Black Eyed Peas. Abbiamo cantato a squarciagola le loro canzoni ma tutti non hanno non potuto notare un dettaglio, ovvero l’assenza di Fergie, cantante per anni nella band. Ma perché ha lasciato?

Sembrerebbe che abbia scelto di allontanarsi per stare più vicina al marito e al figlio, nato nel 2013. Dal 2019 ha preso il suo posto la cantante filippina J.Rey Soul. Il vero nome dell’artista è Jessica Joy Seria Reynoso ed è giovanissima, ha solo 23 anni. Prima di entrare a far parte dei Black Eyed Peas ha partecipato all’edizione di The Voice of the Philippines dove è stata eliminata nel corso delle semifinali. Quindi, l’addio di Fergie non è dovuto a litigi o contrasti, ma soltanto ad una scelta personale.