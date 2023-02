Elodie irriconoscibile: drastico cambio look a Sanremo, addio capelli lunghi e neri

Elodie stupisce tutto col cambio look a Sanremo: aspetto completamente rivoluzionato, addio capelli lunghi e neri.

Era tra le concorrenti più attese di questo Festival e possiamo dirlo: non ha affatto deluso le aspettative. Elodie ha conquistato tutti a Sanremo 2023, col suo brano ‘Due’ che si è piazzato secondo nella classifica della prima serata e quinta in quella generale (della sala stampa).

L’ex volto di Amici si conferma una popstar di altissimo livello, capace di tenere il palco con grinta, voce da paura e una giusta dose di sensualità. Ad incantare il pubblico infatti, oltre al suo innegabile talento, ci ha pensato la sua bellezza.

Per la prima serata, Elodie ha sfoggiato una tuta intera trasparente, realizzando un ‘vedo non vedo’ grazie alla pelliccia in piume che la ricopriva. Un look iconico, tra i più apprezzati della prima serata. Ma, a proposito di look e di Elodie, c’è un’immagine che non è passata assolutamente inaspettata. La cantante ha rivoluzionato il suo aspetto proprio nel bel mezzo della kermesse musicale sanremese?

Dopo l’uscita sul palco dell’Aristo della prima serata, Elodie ha sorpreso tutti con una nuova chioma, ben diversa da quella sfoggiata di recente. Sembra un’altra persona, date un’occhiata!

Festival di Sanremo, Elodie cambia look: così non l’abbiamo mai vista

Per lei non è una novità: Elodie ha abituato i fan ai suoi continui ‘colpi di testa’. Negli anni, la star ha cambiato tantissime volte look, partendo proprio dalla sua chioma. Dai capelli rosa all’epoca di Amici alle treccine afro, e non è mancato il taglio corto e biondo. L’abbiamo vista davvero in tutte le versioni e, anche a Sanremo, Elodie ha deciso di sorprendere ancora una volta tutti.

Dopo il debutto sul palco dell’Ariston nella prima serata, la cantante ha condiviso alcune immagini sui social in cui mostra la sua nuova versione. Un cambio look drastico, perché Elodie ha salutato la sua chioma scura per accogliere nuovamente il biondo. Un biondo chiarissimo, accompagnato ad un taglio molto particolare. Si tratta del look che la cantante ha scelto per il video clip ufficiale del brano sanremese, in cui indossa proprio il meraviglioso tubino in pailettes che vediamo nella foto.

Frangia piena e spettinata e notevoli scalature sulle lunghezze, tipico della moda degli anni ’80. Un cambiamento che ha lasciato di stucco i fan, che solo la sera prima l’avevano vista con i capelli scuri. Cambio look reale o si tratta di una parrucca? Probabilmente la seconda opzione.

Quel che è certo è che Elodie sa sempre come stupire e catturare l’attenzione del suo pubblico. Mora, bionda e in qualsiasi versione, la star è assolutamente iconica. Una bellezza rara, che potremo ammirare nuovamente questa sera e nelle successive due serate del Festival. I voti della giuria demoscopica e il televoto da casa confermeranno il posizionamento di Elodie nella zona alta della classifica? Tutti sintonizzati su Rai 1 per scoprirlo!