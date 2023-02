GF Vip, cosa sta succedendo tra Luca Onestini e Ivana Mrazova: la modella è entrata nella scorsa puntata e c’è già il colpo di scena.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un successo impressionante. Da quando ha avuto inizio a settembre ci sono stati molti colpi di scena che hanno tenuto incollati i telespettatori allo schermo. Negli ultimi giorni ad aver catturato l’attenzione è stato l’ingresso di alcuni ex fidanzati dei protagonisti.

Parliamo di Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro, di Matteo Damante che ha avuto una relazione con Nikita Pelizon e di Ivana Mrazova che è stata per diversi anni con Luca Onestini. Proprio la storia tra quest’ultima ex coppia ha fatto innamorare ai tempi il pubblico. Infatti, ricorderete, i due si sono conosciuti all’interno della casa nel GF vip 2. All’inizio sembrava una bellissima amicizia che si è trasformata in un interesse reciproco. Una volta fuori dal programma è nata una storia d’amore che ha avuto luogo per diversi anni.

Purtroppo si sono lasciati e hanno preso strade separate. Quando Luca è entrato nella casa l’attenzione intorno al loro rapporto si è acceso e ancora di più quando anche la modella vi è entrata a far parte, dalla scorsa puntata. Nelle ultime ore hanno avuto modo di confrontarsi e di parlare e c’è stato un vero e proprio colpo di scena.

GF Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova: cos’è successo fra i due nelle ultime ore

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova ha fatto sognare i telespettatori. E’ nata all’interno della casa del GF vip in una vecchia edizione. I due da qualche anno non sono più insieme. L’ex tronista è entrato come concorrente a settembre e nella scorsa puntata c’è stato l’ingresso della modella che dovrebbe restare per diverso tempo.

Nelle ultime ore i due hanno avuto modo di confrontarsi. Ivana parlando con il suo ex ha spiegato che ha visto in lui un cambiamento, nel suo modo di relazionarsi agli altri. Si è poi parlato della lettera che gli aveva scritto. Il concorrente ha fatto sapere che da quando ha letto quella missiva ha sperato che lei entrasse: “Ho pensato a te. Mi dicevo ‘perchè non entra’? Poi ho guardato a lettera e ho visto che era scritta a mano. L’ho odorata per vedere se aveva il tuo profumo e non c’era”.

A questo punto la donna ha replicato dicendo che da quando ha scritto quella lettera l’ha visto diverso. Ha anche affermato di aver pensato di spruzzare il suo profumo ma poi ha preferito non farlo: “Mi fa piacere che ha funzionato”. Sta di fatto che il suo ingresso ha catturato gli sguardi del pubblico che si chiedono se per caso fra i due ci sia ancora qualcosa e se quel ritorno di fiamma che in molti sperano ci possa davvero essere. Quello che succederà lo scopriremo solo nei prossimi giorni.