Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? Beccati insieme, lui è famoso

Nuovo amore per Anna Tatangelo: la cantante avrebbe un nuovo fidanzato; ecco di chi si tratta, beccati a cena insieme.

Aveva solo 15 anni quando con Doppiamente Fragili ha conquistato la vittoria a Sanremo Giovani, nel 2022. Oggi, venti anni dopo, Anna Tatangelo è una della artiste più amate ed ascoltate del nostro Paese. Una voce potente ed ineguagliabile, capace di conquistare i fan di diverse generazioni.

Seguitissima nei suoi eventi musicali ma anche sui social, la cantante di Sora appare spessissimo anche in tv. Dove ha dimostrato di essere una showgirl di grande talento: l’avete vista nel ruolo di giudice ad All Togheter Now? Ma la bellissima Anna non fa parlare di sé solo per la sua strabiliante carriera…La cantante finisce spesso al centro del gossip! Ed è successo anche negli ultimi giorni.

Sul web, infatti, sono trapelate alcune indiscrezioni secondo cui la cantante sarebbe nel bel mezzo di una nuova frequentazione. A lanciare lo ‘scoop’ è stata la blogger Deianira Marzano, che ha riportato alcuni indizi notati dai followers, individuando anche la presunta nuova fiamma di Anna. La cantante, durante una vacanza a Parigi, ha condiviso diversi scatti e i fan più attenti hanno scoperto che, negli stessi posti, si trovava anche un’altra persona…Ma non è tutto!

Deianira ha persino ricevuto una foto, scattata da un utente, che ritrarrebbe la nuova coppia a cena insieme in un ristorante. È nato un nuovo amore? Ecco cosa è emerso!

Anna Tatangelo, chi è il (presunto) nuovo fidanzato: è molto famoso

Nuovo amore per Anna Tatangelo? Dopo la rottura definitiva con Livio Cori, la cantante avrebbe ritrovato il sorriso tra le braccia di un altro uomo. Che è stato beccato con lei durante il suo soggiorno nella romanticissima Parigi. A condividere su Instagram quella che sarebbe a tutti gli effetti la prima ‘foto di coppia’ è stata Deianira Marzano. Lo scatto è stato inviato all’esperta di gossip da un’utente, che ha beccato i due a cena insieme. Date un’occhiata:

Semplici amici o c’è qualcosa in più? Al momento i diretti interessanti non hanno né smentito né confermato. Ma cosa sappiamo del presunto nuovo compagno della splendida Anna?

Come si legge nelle stories di Deianira, si tratterebbe di Mattia Narducci, un modello di fama internazionale, che ha sfilato per i brand più famosi, da Armani a Versace. Molto seguito sui social, il suo canale ufficiale di Instagram conta ben 109 mila followers.

È nata una nuova coppia? Se così fosse, almeno per il momento, i due hanno scelto di viversi la loro storia in privato, lontano dalla luce dei riflettori. Non ci resta che attendere per eventuali sviluppi. A voi piacerebbero insieme?