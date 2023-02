E’ stata proprio la cantante a raccontarlo: sapete che cosa faceva Federica prima di entrare nella scuola di Amici 22? Tutt’altro.

La ventiduesima edizione di Amici sta avendo un grosso riscontro da parte del pubblico, com’è successo anche per le precedenti. Questa è iniziata a settembre con un certo anticipo. Abbiamo avuto modo di conoscere gli allievi, divisi tra ballerini e cantanti. Nel corso delle settimane però ci sono state delle eliminazioni, delle sostituzioni e dei nuovi ingressi.

L’ultimo è stato quello di Benedetta, ballerina di latino americano, voluta dal maestro Raimondo Todaro. Prima ancora, proprio quest’ultimo, aveva eliminato la sua allieva, Eleonora. Anche Emanuel Lo ha deciso la scorsa settimana di mandare via Vanessa. Nell’ultima puntata andata in onda del talent, domenica 5 febbraio, ci sono stati diversi colpi di scena.

Megan, allieva di Todaro, è passata nel team di Emanuel. Quest’ultimo ha chiesto al suo collega di poterla prendere nella sua squadra. C’è stata una nuova gara di cover e anche i ballerini hanno svolto dei compiti giudicati da giudici esterni. Tra le cantanti che si stanno facendo notare c’è senza dubbio Federica, allieva di Arisa. Ha una voce potente, arriva dritta al cuore e sembrerebbe che il suo futuro sia tutto in salita. Prima ancora però di entrare a far parte di Amici, l’allieva faceva altro: scopriamo che cosa.

Sapete che cosa faceva Federica prima di entrare nella scuola di Amici? Ecco che cosa ha raccontato

Manca pochissimo al Serale di Amici. Siamo arrivati alla fase in cui ogni professore osserva con attenzione i miglioramenti e le potenzialità degli allievi per decidere a chi dare l’accesso. A breve scopriremo chi ne farà parte, come saranno divise le squadre e chi saranno i giudici. Al momento, gli unici allievi ad avere avuto la maglia dorata sono Ramon e Isobel, entrambi appartenenti al team di Alessandra Celentano. E’ stata proprio la maestra, dopo che nelle gare hanno raggiunto il primo posto, a concedergli il ‘passaggio’.

Tutti gli allievi hanno un grande talento e molto potenziale. Federica, la cantante entrata a settembre, sta conquistando il pubblico puntata dopo puntata. Arisa l’ha scelta all’inizio e non ha mai avuto dubbi. Prima ancora però di entrare nella scuola, la giovane faceva altro, come lei stessa aveva spiegato quando entrò ma anche nel corso delle ‘dirette’.

Federica prima dell’ingresso come cantante ad Amici faceva la parrucchiera. Non ha mai studiato canto. Questo dimostra che ha talento da vendere, nonostante non si sia mai approcciata alla musica in modo approfondito. I primi step li sta acquisendo proprio all’interno della scuola e in poco tempo è riuscita ad assorbire gli insegnamenti.