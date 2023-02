Gf Vip, spiacevole episodio per Guendalina Tavassi: la madre sbotta 

Gf Vip, cos’è successo a Guendalina Tavassi nelle ultime ore: la mamma, Emanuela Fuin, di fronte a tale episodio ha sbottato sui social.

Ieri sera il Grande Fratello Vip ha sfidato la terza puntata del Festival Di Sanremo. La Mediaset già nei giorni scorsi aveva riferito di voler continuare con la normale programmazione e così è stato. Infatti, anche sabato ci sarà la puntata di C’è posta per te. La diretta del reality c’è stata e i colpi di scena non sono mancati.

E’ stato affrontato il televoto che ha portato Attilio Romita ad essere il meno votato. Il concorrente è andato di conseguenza direttamente al prossimo confronto che lo vede in sfida con Nikita Pelizon, Nicol Murgia, Oriana Marzoli, Edoardo Donnamaria, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Davide Donadei. Si è parlato di quanto successo in settimana e gli scontri hanno fatto da sfondo alla diretta.

Nella casa tra i personaggi più amati c’è Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. L’hanno scorso li abbiamo visti insieme, come coppia, a L’isola dei famosi. Proprio per la donna c’è stato un brutto inconveniente che ha portato la mamma, Emanuela Fuin, a sbottare sui social.

GF vip, spiacevole episodio per Guendalina Tavassi: la madre non ci sta e sbotta sui social

Giovedì 9 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Questa edizione sarà più lunga delle precedenti. Per questo, man mano sono stati fatti entrare nuovi concorrenti, per alimentare l’atmosfera in casa. Anche Edoardo Tavassi è entrato dopo alcune settimane dall’esordio. E’ il fratello di Guendalina, ex concorrente e ex protagonista de L’isola dei famosi.

In una diretta ha fatto una sorpresa al fratello, presentandosi per sostenerlo. Proprio per Guendalina è successo uno spiacevole episodio. La donna, a quanto pare, doveva essere presente in qualità di ospite ieri sera. Purtroppo non è stata presente e in molti si sono chiesti il motivo. Lei stessa sui social aveva aperto la questione spiegando che la sua ospitata era saltata: “Volevo dirvi che è saltato tutto. Magari vi aspettavate qualche cavolata, ma le sentirete comunque da qui“. Non ha dato spiegazioni al riguardo ma la mamma Emanuela Fuin non le ha mandate a dire e si è sfogata sui social. Ha pubblicato un messaggio nelle sue storie in cui è evidente la rabbia per quanto successo.

Emanuela ha scritto: “Saltata magicamente la partecipazione di Guendalina al gf vip party. Ogni commento è superfluo”. La sorella di Edoardo doveva intervenire durane la diretta del format in onda su mediaset play, dove sono conduttori Pierpaolo Petrelli e Soleil Sorge. Intervento che non è avvenuto e ha portato alla pubblicazione del messaggio da parte della signora Emanuela. Cosa sarà successo? Al momento nessuno ha raccontato altro.