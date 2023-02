Non solo il figlio, sul palco di Sanremo c’è anche il nipote di Gigi D’Alessio: chi è

Nella famiglia’ D’Alessio c’è più di un artista: oltre Gigi e il figlio LDA in debutto a Sanremo, anche il nipote soddisfa le aspettative.

I D’Alessio conquistano il palco di Sanremo: Gigi non può che esserne orgoglioso! Un nome portato in alto, da Napoli all’Ariston le soddisfazioni sono immense. Spirito di sacrificio, talento e passione per la musica, sono solo alcuni degli ingredienti che rendono il nucleo famigliare partenopeo così amato dal pubblico. Il giovanissimo LDA ha debuttato al Festival della canzone italiana, ed al suo fianco non c’è solo il sostegno di Gigi, ma anche quello di un altro membro della famiglia che si è rivelato essenziale.

La cultura musicale partenopea è destinata a subire un’evoluzione ultra-moderna grazie a giovani talentuosi. LDA è un 19enne che sta spiccando il volo nel mondo della musica. Solo l’anno scorso è stato tra i finalisti di Amici di Maria De Filippi, il talent che lo ha presentato al grande pubblico. Non ci sono dubbi sul fatto che il ragazzo sia amato. Il padre, il famoso Gigi D’Alessio lo ha seguito da lontano, senza mai interferire nel suo percorso. Così, lo vediamo approdare a Sanremo, ma al suo fianco c’è anche un altro artista che fa parte della famiglia e che merita di essere presentato.

Sanremo, Gigi D’Alessio è orgoglioso di figlio e nipote

Ormai tutti conoscono il timbro vocale potente ed intenso, come se fosse un soffio d’aria calda e profonda, di LDA. Nome d’arte di Luca D’Alessio è il figlio di Gigi con la prima moglie, Carmela Barbato. Sale sul palco dell’Ariston a soli 19 anni. La canzone con la quale debutta e presente nel suo album, denominato LDA, è il brano dal titolo Se poi domani. Il pezzo scritto da Luca e da Alessandro Caiazza ha conquistato tutti fin da subito, ma dietro il testo e la melodia, c’è la presenza di un altro artista in famiglia.

L’emozione arriva alle stelle, perché poter partecipare ad un evento del genere rende Gigi estremamente orgoglioso, specialmente se l’autore del successo è anche un altro membro della famiglia.

Francesco D’Alessio, noto anche come Kekko sul suo profilo Instagram ufficiale, è il nipote del cantautore partenopeo, nonché cugino del giovanissimo LDA. E’ stato proprio Francesco a dirigere l’orchestra per l’occasione. Ha appunto rivestito i panni di Direttore d’orchestra ed ha arrangiato il brano che è piaciuto molto al pubblico a casa. Francesco è il figlio del fratello di Gigi, Pietro, ed è un arrangiatore, paroliere e compositore affermato nel territorio campano.

Molti artisti hanno fatto e fanno riferimento a lui, ad esempio il brano La Macchina 50 di Rosario Miraggio è proprio uno dei frutti del suo lavoro: l’ha scritta Francesco! Al di là del successo mediatico, è anche stata selezionata come una delle colonne sonore della serie partenopea Gomorra. Ma non solo, il suo nome è legato a produzioni e ad artisti come Mario Merola, Gigi Finizio, Sal Da Vinci, Michael Thompson, Lucio Dalla, Renato Zero e Massimo Ranieri.

Celebra il suo ingresso a Sanremo con foto pubblicate nel suo profilo IG ufficiale e con didascalie come l’ultima condivisa prima del debutto: “Per me sarà un grande onore dirigere la meravigliosa Orchestra di Sanremo, il sogno di una vita!”