“Con Maria De Filippi rapporto rovinato”: spunta fuori la verità

L’ex volto di Uomini e Donne è un fiume in piena e racconta una verità inaspettata: “Con Maria De Filippi rapporto rovinato”

Mentre il dating show più famoso di sempre continua ad andare in onda con nuove puntate, alcuni degli ex volti noti di Uomini e Donne tornano a far parlare di sé riuscendo anche a catturare la nostra attenzione. Di fatti, quanto raccontato dall’ex tronista in queste ore ha suscitato la nostra curiosità.

Dopo un lungo periodo in cui era stato del tutto assente sui social, è a partire da inizio anno che ha ricominciato ad utilizzare in maniera più assidua il suo profilo Instagram. Ora è finito sotto le luci dei riflettori per una scottante rivelazione che riguarderebbe il rapporto che in questi anni ha perduto con la conduttrice Maria De Filippi. “Avevamo un rapporto stupendo che purtroppo si è compromesso“: ha raccontato sui social. Scopriamo insieme qualche approfondimento.

“Rapporto rovinato”: l’ex tronista racconta la verità, cosa è successo con Maria De Filippi

I personaggi passati sul piccolo schermo nei programmi che hanno visto come conduttrice Maria De Filippi hanno sempre tutti ammesso di aver instaurato con la moglie di Maurizio Costanzo uno splendido rapporto. D’altronde, Maria De Filippi è per la sua singolare umanità che riesce ad essere un personaggio amato da molti.

Tuttavia, per l’ex tronista le cose sono andate un po’ diversamente. Oggi si pente un po’ di quanto accaduto. O almeno, è quello che ha lasciato trasparire dalle sue parole. Cristian Gallella è l’ex tronista che in queste ore ha lasciato sui social dichiarazioni in merito a quella che è stata la vicenda che ha visto la dissoluzione del legame che era venuto a crearsi con la padrona di casa di Uomini e Donne.

Come molti ricorderanno, e per quelli che non lo ricordano vi facciamo un brevissimo re-cap, Cristian Gallella è stato tronista ad Uomini e Donne. All’epoca è uscito dagli studi televisivi Mediaset insieme a Tara Gabrieletto. La donna con la quale qualche tempo dopo è convolato a nozze. Tuttavia, nel 2020 i due si sono separati. I motivi della separazione non sono noti. Ad oggi, Cristian Gallella si dice felice, ha ritrovato l’amore al fianco della nota giornalista. Ha ripreso in mano la propria vita ed anche il suo profilo Instagram. E proprio dal suo account ufficiale, Gallella ha rivelato come fossero oggi i rapporti con la conduttrice Maria De Filippi.

“Per me Maria è stata una seconda mamma. Avevamo un rapporto stupendo che purtroppo si è compromesso per un errore non mio, che ho pagato però io in prima persona“: alludendo con queste parole a quella che è stata la vicenda che ha visto al centro Tara Gabrieletto qualche tempo fa.

L’ex corteggiatrice finì per ‘truffare’ il programma per aver consigliato all’allora tronista Lucas Peracchi e alla corteggiatrice Giulia Carnevali di continuare il programma nonostante i due fossero intenzionati a stare insieme anche lontani dalle telecamere. Il tutto per sola visibilità. Tara avrebbe fatto tutto ciò tenendo Cristian all’oscuro. Ma quando la vicenda venne fuori, naturalmente anche lui fu allontanato. Da quel momento, i rapporti tra l’ex tronista e la conduttrice si sono interrotti. Cristian ha fatto sapere di aver cercato di mettersi in contatto con Maria De Filippi scrivendo alla redazione. Tuttavia fino ad ora non è giunta alcuna risposta da parte della conduttrice.

Come andrà a finire secondo voi?