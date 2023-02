Elodie regina di stile: quanto costano i suoi (preziosissimi) gioielli in oro e titanio nero

Elodie, i gioielli in oro e titanio nero hanno colpito tutti: quanto valgono collana e bracciale della star di Sanremo.

Tra le artiste più attese sul palco di Sanremo 2023, Elodie non ha deluso le aspettative. Grinta e sensualità da vendere per la popstar, che si è posizionata nella parte alta della classifica per tutte le prime serate. Il brano Due ha conquistato tutti sin dal primo ascolto, convincendo i telespettatori di diverse generazioni. Riuscirà a salire sul podio? Quel che è certo è che, durante questa avventura sanremese, è stata un’assoluta vincitrice in quanto a stile.

Sul palco dell’Ariston Elodie ha osato con trasparenze al punto giusto, lasciando tutti senza fiato con gli outfit scelti, oltre che per via del suo innegabile talento. La tuta intera (con pelliccia di piume) per la serata di apertura, il tubino ‘vedo-non vedo’ per il giorno numero tre e il look strong nella serata dei duetti: Elodie non ha sbagliato un colpo! Ma anche lontano dal palco, la cantante sa sempre come farsi notare. In occasione del lancio del suo nuovo disco, Elodie ha affidato l’annuncio ad un post su Instagram, nel quale si è mostrata in accappatoio.

A colpire tutti anche i suoi gioielli coordinati, in oro, titanio nero e diamanti. Collana e bracciale perfettamente abbinati impreziosiscono l’immagine. Sapete quanto valgono? La cifra esatta.

Quanto costano i gioielli nero e oro di Elodie

“Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue”. Chi non sta canticchiando questo ritornello da martedì sera? Il brano che Elodie ha portato a Sanremo 2023 è una vera e propria bomba e il successo che sta già ottenendo è straordinario. E, proprio nelle scorse ore, la cantante ha annunciato l’uscita del nuovo disco “Ok respira”, contenente anche il pezzo sanremese ‘Due’. Un disco che si preannuncia l’ennesimo successo per l’ex cantante di Amici.

L’annuncio è arrivato con uno scatto condiviso sul suo seguitissimo canale Instagram ufficiale. Scatto in cui si è mostrata in accappatoio bianco, che scivola sulle spalle, indossando soltanto dei vistosi gioielli. Gioielli firmati Tiffany & Co, come riporta Fanpage.it. Si tratta della linea HardWear della famosa maison, caratterizzata dai dettagli in titanio nero ed oro rosa, uniti a preziosi diamanti. Nello scatto, Elodie indossa collana e bracciali abbinati: quanto valgono?

Come si legge su Fanpage.it, valore del bracciale è superiore ai 15 mila euro, mentre la collana vale ben 22 mila euro. Cifre notevoli per un gioiello che non poteva passare inosservato, proprio come chi lo indossa. Anche lontana dal palco, Elodie sa sempre come catturare il suo pubblico. E voi, farete il tifo per lei nel corso del gran finale di Sanremo 2023?