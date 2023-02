Sanremo, Chiara Francini: avete notato? Sui social non si parla d’altro

Nasce un nuovo mistero a Sanremo e Chiara Francini ne fa parte. L’artista punta di diamante è al centro del caso: spunta dettaglio inedito.

Ironica, professionale, bella e soprattutto amica delle donne, Chiara Francini si è rivelata essere una delle punte di diamante più preziose del festival di Sanremo 2023. La co-conduttrice della quarta puntata è stata protagonista di sketch divertenti, di melodie intonate con grande simpatia, ma anche di qualcosa di cui i fan non si sarebbero mai potuti aspettare. Nasce un nuovo mistero a Sanremo 2023, l’ennesimo colpo di scena di una kermesse tanto imprevedibile quanto inaspettata.

Chiara Francini partecipa in qualità di co-conduttrice al quarto appuntamento con il Festival di Sanremo. Si tratta di una professionista del mondo della recitazione, lavora sia in tv che a teatro, e si riconosce soprattutto per il suo sarcasmo: brilla di luce propria sul palco! Così, proprio come ha cantato insieme ad Amadeus, racconta l’evento di come gli ha detto di sì per la conduzione. Il presentatore l’ha chiamata una Domenica, proprio per averla al suo fianco. Da quel momento, si è preparata per dare il meglio. Il punto è che qualcosa è scattato, nel dietro le quinte il mistero è arrivato anche sul palco, scatta il caso.

Sanremo, Chiara Francini e il mistero irrisolto

La bravura di un’artista a tutto tondo come Chiara Francini è davvero da preservare. Soprattutto averla sul palco dell’Ariston è stato un successo. Il punto è che tanto lavoro e sacrificio a volte non viene del tutto ripagato, tanto che secondo gli utenti più svegli ed attenti di Instagram qualcosa è successo. Sui social media, soprattutto tra i commenti alla pagina ufficiale del Festival e dei protagonisti in gioco, non si parla d’altro. La notizia non sarebbe confermata, ma ci sarebbe un mistero.

Parrebbe che qualcosa sia andato storto, e che proprio l’atteggiamento della stessa Francini sia stato in qualche modo “spento” dalla situazione andatasi a creare. I followers di IG non avrebbero dubbi, anche se nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati. Ecco il mistero che si avvolge dietro Chiara.

Secondo i followers ma anche gli spettatori più svegli ed attenti alle dinamiche televisive, c’è un nuovo mistero. Qualcosa è successo dietro le quinte, perché la Francini non solo è scomparsa per un’ora, ma il suo monologo non sarebbe avvenuto all’orario prestabilito. Secondo la programmazione della kermesse, avrebbe dovuto farlo alle ore 00,39 ma è slittato all’01,40. Un bel lasso di tempo, non si sa per quale ragione, ma da un dettaglio qualche utente sarebbe convinto che la situazione sia più tragica del previsto.

Il dettaglio è venuto fuori proprio quando insieme ad Andrea Delogu e Jody Cecchetto, i presentatori di Prima Festival, l’attrice si sarebbe mostrata un po’ spazientita. Ecco come commentano i fan su i social media:

<<Raga, anche se non lo dà a vedere, Chiara è nera»

Durante la diretta, c’è chi ha riconosciuto il ritardo nella realizzazione del monologo. Infatti, c’è qualche fan che si pronuncia proprio chiedendosi che fine abbia fatto. L‘attrice non ha commesso nulla di clamoroso, ma secondo i fan più fedeli sembrava esser lontana dalla simpatia e dalla leggerezza che di solito la contraddistingue. Si sarà indispettita per aver visto slittare il suo monologo, o proprio dietro al ritardo c’è la causa del mistero?