Sanremo, Lazza scende dal palco e si dirige verso una ‘persona speciale’

Sanremo e Lazza sono una combo vincente, non si parla solo di musica e di beat, ma di un gesto che ha sconvolto il pubblico e il conduttore.

Il Festival di Sanremo ha tra le new entry Lazza, un giovane cantante amato e seguito dal pubblico, ma qualcosa di inedito è appena accaduto. E’ stato evidente fin dalla prima puntata che la kermesse del 2023 sarà contraddistinta fino all’ultimo appuntamento con la finale, da numerosi “fuori programma”. Tra le novità spiacevoli e non, qualcosa di inaspettato è stato compiuto dallo stesso artista.

Lazza ha regalato a Sanremo una hit amata già dal primo ascolto e con il titolo Cenere. Jacopo Lazzarini classe 1994 sta ben rappresentando la generazione di Millennials della quale fa parte. E’ un mix tra il passato ed il presente con uno sguardo al futuro. Infatti, i suoi pezzi sono davvero originali, mai scontati e banali. Lo stesso brano in gara per il Festival della canzone italiana è scritto da lui insieme a Davide Petrella su una base di Dardust. Si tratta del racconto ad un amore malato e tormentato. Queste le barre di riferimento cantante dallo stesso artista:

<<Ormai nemmeno facciamo l’amore

direi piuttosto che facciamo l’odio

ma alla fine rinasce dalle sue stesse ceneri,

come nel mito dell’araba fenice.>>

E’ dal palco dell’Ariston che però il giovane non si limita a cantare, va oltre le aspettative di chiunque, persino del conduttore. Il gesto sconvolge tutti.

A Sanremo Lazza sconvolge: gesto fuori programma

Lazza ha presentato la sua canzone Cenere durante il Festival di Sanremo ed è per molti il preferito. La critica lo ha molto apprezzato per testo e melodia. Ma da come ben si sa, al Festival non si parla solo di musica. Tra le questioni più accese oltre allo spiacevole evento con protagonista Blanco, il quale si è già scusato, ci sono le “azioni folli, ma ammesse e legali” del punteggio per vincere il fatidico “Fanta-Sanremo.” Quello che però sconvolge è che per quanto apparentemente folle sia stato il gesto di Lazza, niente ha a che vedere con questa futile competizione.

Il gesto in questione non mira all’ottenimento di punteggi per vincere scommesse, né tantomeno per impressionare chicchessia. Si tratta di un gesto che ha sconvolto il pubblico, lo ha fatto sotto gli occhi di tutti.

Proprio alla fine della sua esibizione, quando Amadeus e Gianni Morandi gli stavano regalando il mazzo di fiori della celebrazione canora, Lazza scende dal palco dicendo a tutti queste parole:

<<Adesso scendo da qui e devo portare i fiori alla persona più importante per me. Mia madre è speciale.>>

La cerca tra il pubblico, ma non la trova. La Signora Francesca mostra dov’è seduta, e nel calore dell’atmosfera la scena in mondovisione di Lazza che dona i fiori di Sanremo alla sua mamma, poi torna sul palco ed afferma che suo padre è già una Star. Questo è il gesto d’amore più bello trasmesso sinora.