Scoppia il caos al GF Vip, il concorrente sbotta: “Sei ridicola, vattene a casa”

E’ caos nella casa del GF Vip, nelle ultime ore c’è stato un forte confronto tra due concorrenti “Sei ridicola”.

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un successo impressionante. Infatti è seguito da milioni di spettatori. Non solo il daytime ma anche la diretta. Il pubblico viene coinvolto da quanto successo in casa, in particolare l’attenzione è rivolta ai flirt che nascono e ai litigi che sembrano essere all’ordine del giorno.

Nelle puntate precedenti c’è stato l’ingresso di alcuni ex fidanzati dei protagonisti del reality. Ha fatto il suo ingresso Ivana Mrazova che per alcuni anni è stata legata a Luca Onestini. I due in queste ore sono apparsi tanto vicini quanto lontani. In un confronto hanno parlato di una lettera che la modella gli aveva scritto e il concorrente non ha nascosto di aver provato a sentire il suo profumo su quelle pagine. Anche l’ex di Nikita Pelizon è entrato e Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro.

Tra confronti e punti di chiarimento, è scoppiato un forte litigio tanto che un concorrente si è lasciato andare a parole molto forti: “Sei ridicola, vattene a casa”.

GF Vip, scoppia il caos nella casa tra i due concorrenti: “Sei ridicola, vattene a casa”

E’ tempo di confronti nella casa del GF vip, in particolare parliamo di quello tra Nikita e Matteo Damante, Ivana Mrazova e Luca Onestini e Martina Nasoni con Daniele Dal Moro. Ma tra una chiacchiera ed un’altra sembra che l’atmosfera si sia abbastanza riscaldata. Nelle ultime ore, infatti, è scoppiato un forte litigio fra Martina e il suo ex fidanzato.

Ricorderete, i due si sono conosciuti proprio all’interno della casa del Gf, in una vecchia edizione. Mentre stavano parlando in sauna, l’ex vincitrice ha spiegato al concorrente di voler prendere le distanze da lui: “A questo punto non mi sembra corretto nei confronti di Oriana”. Infatti, la Nasoni ha fatto sapere che pensa che il loro legame possa essere strumentalizzato. Dopo queste parole, Daniele si è infuriato: “Tu pensi che io strumentalizzi questa cosa? Vai a ca**** e tornatene a casa ragazzina”. Il confronto è proseguito anche in casa, davanti agli altri concorrenti e davanti alla stessa Oriana, che abbiamo visto, nelle ultime settimane, era molto vicina all’ex tronista.

A questo punto Martina conclude dicendo che pensava ci fosse un bene sincero fra loro due e questo ha portato Daniele a rispondere in malo modo: “E invece no? Ma vattene a ca*****, sei tu che non hai un bene sincero. Martina sei ridicola”. A quanto pare, la giovane aveva spiegato al concorrente di volersi allontanare da lui e di avere paura che il loro rapporto venisse strumentalizzato. Queste parole hanno provocato una forte reazione di Dal Moro.