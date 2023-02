Ascolti tv, Sanremo contro C’è Posta per te: com’è andata

Ascolti Tv, il Festival di Sanremo in onda insieme a C’è Posta per Te: chi l’ha spuntata? I dati parlano chiaro, non ci sono dubbi!

Il Festival di Sanremo si è dimostrato incalzante come non mai fino all’ultima serata. Dall’altro lato però, la programmazione Mediaset, in vista della messa in onda del Festival della musica italiana non ha voluto pensare ad un ‘piano B’ ed ha ugualmente mandato in onda l’appuntamento serale con C’è Posta per Te. come di consueto di sabato sera. A partire da inizio mese era partita la totoscommessa. Tra Rai e Mediast chi l’avrà spuntata?

A mettere nero su bianco sugli ascolti tra C’è Posta per Te, che ha visto una carichissima Maria De Filippi intenta a raccontarci le inedite storie talvolta strappalacrime ed il Festival della musica italiana che ha ospitato sul palco dell’Ariston gli artisti più amati ci pensano i dati Auditel. Ecco come è andata la serata per la conduttrice di Canale 5 ed Amadeus su Rai 1.

Sanremo vs C’è Posta per Te, gli ascolti non mentono: come è andata veramente

Lo scenario sembrava essere già stato dipinto ed anticipato nei giorni precedenti. Non c’è nulla da fare, il Festival di Sanremo ruba la scena ed asfalta le programmazioni degli altri palinsesti, compresa la più acerrima concorrente tra le reti televisive, Mediaset. Con il 66% di share nella finalissima contro il 12,6% di share di C’è Posta per Te, Amadeus ruba lo scettro alla conduttrice di casa Mediaset e si posiziona in pole position.

Sono di fatti tantissimi gli spettatori che hanno resistito fino a tarda notte dinanzi lo schermo della tv per assistere alla finalissima di Sanremo e vedere eleggere il vincitore. Alle ore 1:59 si registrava addirittura uno share del 73,65%. Insomma, una vera e propria vittoria a mani basse.

Come l’avranno presa a Mediaset? In precedenza, l’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi aveva fatto sapere che non avrebbero optato per una controprogrammazione in quanto fiduciosi degli ascolti che sarebbero riusciti a fare, convinto insomma di tener testa al Festival di Sanremo. I dati attuali però rivelano tutt’altro ed ora ci domandiamo quali saranno le mosse strategiche che la Mediaset adotterà per il prossimo anno.

Chi ha vinto Sanremo

E’ con il brano “Due Vite” che Marco Mengoni si è aggiudicato la vittoria alla 73° Edizione del Festival di Sanremo. Se nei giorni precedenti si era già capito che il Festival di Sanremo avrebbe catturato milioni di ascolti, possiamo dire che era già nell’aria anche la vittoria del noto cantante che dalla prima serata è riuscito ad aggiudicarsi posizioni in classifica che dimostravano fosse già il ‘predestinato’ di questa edizione.

E a voi è piaciuta questa edizione del festival?